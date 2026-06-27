La menor permanecía atrapada bajo los escombros y sorprendió a los rescatistas por su calma

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Más de 72 horas después del terremoto que ha sacudido Venezuela, los equipos de emergencia continúan encontrando supervivientes entre los edificios derrumbados.

Uno de los rescates que más ha emocionado en las últimas horas ha sido el de Fabiana, una menor que permanecía atrapada bajo los escombros y que sorprendió a los rescatistas por la calma con la que afrontó la situación.

La calma de la menor

Las imágenes muestran a la niña colaborando en todo momento con quienes trataban de liberarla. Pese a las heridas y al tiempo que llevaba sepultada, respondió con serenidad a las preguntas de los equipos de rescate. "¿Cómo estás, Fabiana?", le preguntan. "Bien, mejor. Solo las heridas de la rodilla y el pie izquierdo", contesta mientras los efectivos continúan trabajando para sacarla con vida.

El rescate de la menor se ha convertido en uno de los símbolos de esperanza en medio de la devastación, en unas jornadas en las que los servicios de emergencia mantienen una intensa búsqueda de personas que aún podrían permanecer con vida bajo toneladas de escombros.

Otros rescates que mantienen viva la esperanza

Mientras avanzan las horas, los equipos de emergencia continúan recorriendo las zonas más afectadas lanzando una misma pregunta entre las ruinas: "¿Hay alguien con vida?". Cada respuesta afirmativa desencadena una nueva carrera contrarreloj para retirar toneladas de escombros y lograr sacar con vida a quienes permanecen atrapados. En las últimas horas han conseguido rescatar a varios supervivientes, entre ellos un vecino que permanecía sepultado bajo un edificio derrumbado y un niño cuya salida fue recibida entre aplausos por rescatistas y familiares.

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Las escenas de emoción se repiten en distintos puntos del país. Jofran, otro de los supervivientes localizados, pudo reencontrarse con su familia tras ser liberado, mientras otros rescatados continúan buscando a sus seres queridos. En algunos operativos, los efectivos recurren incluso al ingenio para acceder a espacios muy reducidos y alcanzar a personas atrapadas, como una menor llamada Gaby, a la que tranquilizaron nada más localizarla. Los trabajos de búsqueda no se detienen ni de día ni de noche, iluminados únicamente por linternas en ciudades donde la destrucción sigue marcando cada calle.