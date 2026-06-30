Pese a que las posibilidades de supervivencia son ya muy reducidas, todavía siguen llegando algunas imágenes asombrosas de rescates tras el doble terremoto

La última hora de los terremotos en Venezuela, en directo

Compartir







La GuairaLos equipos de rescate continúan trabajando en Venezuela buscando vida entre los escombros tras el devastador doble terremoto del pasado miércoles. Pese a que las posibilidades de supervivencia son ya muy reducidas, con el balance de víctimas en aumento, todavía siguen llegando algunas imágenes asombrosas de rescates in extremis, en los que la esperanza se abre paso frente a los peores pronósticos. Ejemplo de ello es el pequeño Carlos, de 12 años, que tras cinco días atrapado bajo las ruinas y la destrucción que han dejado los seísmos ha sido rescatado con vida.

Su caso representa uno de los últimos que se han abordado con éxito y ha sido posible gracias también a la colaboración internacional, con la intervención de bomberos de Quito, de Ecuador, junto con un equipo de República Dominicana. Fueron tres horas decisivas que le salvaron la vida.

Rescates in extremis mientras siguen las réplicas de los terremotos en Venezuela

Los efectivos desplegados sobre el terreno, prosiguen con el incansable trabajo mientras continúan las réplicas tras los seísmos, habiendo sido registradas ya más de 600, y siendo la última de considerable magnitud, llegando a 4,2.

Asustados, los vecinos de La Guaira, el estado venezolano más afectado por la tragedia, corrían en las últimas horas asustados por el nuevo temblor, que mantiene la alerta seis días después de los terremotos, cuya cifra de víctimas no podrá saberse hasta pasadas varias semanas.

En esta situación, son muchos los que buscan refugio al aire libre, aterrados por la idea de estar en casa cuando se produzca otro temblor.

"Es peligroso que podamos estar dentro de las torres y haya otro movimiento y se nos vayan a venir las paredes encima", cuenta ante nuestras cámaras Amarilis Ocanto, residente desplazada que ahora vive en una tienda de campaña, temerosa de las réplicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como ella, Katiuska Elena, en la misma situación, se lamenta de la falta de efectivos tras la tragedia: "Si ese mismo día hubiesen hecho un buen trabajo, muchas personas que estaban vivas hoy no estarían muertas", asegura.

Según el balance de daños, al menos 2.500 estructuras han sido afectadas, la mayoría derruidas por completo, lo que hace que decaiga la esperanza porque el tiempo de encontrar supervivientes se está agotando.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El rescate del pequeño Carlos, uno de los últimos

El rescate de Carlos, de 12 años, representa uno de los últimos que se han conseguido. Fueron tres horas claves para sacarlo de los escombros bajo los que permaneció atrapado los últimos cinco días en La Guaira, la calificada como "zona de desastre" por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Su caso, casi milagroso, no obstante, no ha sido el único de las últimas horas. Los equipos de rescate también han conseguido encontrar con vida a un hombre de 44 años atrapado en las ruinas de un centro comercial. Aunque no han podido sacarlo aún, le han suministrado agua con una manguera mientras continúan las operaciones para intentar sacarlo de allí.