En Venezuela han comenzado las reparaciones de los edificios que ya han sido inspeccionados y considerados aptos para vivir

Elevan a 2.954 la cifra de muertos, 35 españoles, y a 16.592 los heridos en los terremotos de Venezuela

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La esperanza de encontrar a supervivientes entre los escombros causados por los terremotos que han dejado más de 2.900 muertos en Venezuela. Mientras, el Gobierno anuncia pagos mensuales para los afectados por los seísmos durante medio año y subsidios hipotecarios de hasta el 80%. Desde La Guaira, denuncian que si la ayuda hubiese llegado antes.

En Venezuela han comenzado las reparaciones de los edificios que ya han sido inspeccionados y considerados aptos para vivir. Pero centenares de familiares continúan buscando a sus seres queridos bajo los escombros.

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"Es muy importante insistir que cesen las sanciones contra Venezuela", asegura Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la suspensión de las sanciones impuestas a Venezuela para facilitar así la respuesta al doble terremoto del pasado 24 de junio, que han costado la vida a casi 3.000 personas.

"Es muy importante insistir que cesen las sanciones contra Venezuela, que podamos acceder con libre capacidad a los recursos del país justamente por este proceso de recuperación", ha afirmado Rodríguez este sábado durante su visita a un puesto de mando instalado en la avenida Bolívar de Caracas.

Rodríguez pondrá en marcha un paquete con 10 medidas "motores" de la economía

La presidenta encargada ha adelantado que se pondrá en marcha un paquete de medidas para responder a la crisis, incluidas 10 medidas "motores" de la economía "que tienen que ver con este proceso de recuperación y de reconstrucción de nuestra paz", han informado canales oficiales venezolanos.

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Asimismo ha anunciado la creación de la Gran Misión Venezuela Renace, concebida como un "brazo ejecutor" para la recuperación de viviendas e infraestructuras. "He decidido crear la Gran Misión Venezuela Renace, donde se comprenderán las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella, como un gran brazo ejecutor en materia de recuperación de viviendas, de infraestructura", ha declarado a la cadena Venezolana de Televisión.

Rodríguez ha recordado que el pasado 25 de junio anunció la creación de un fondo con dinero que está bloqueado en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en otros organismos financieros internacionales. "Ese fondo va a llevar por nombre Venezuela Renace y será para la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas por el doblete sísmico", ha resaltado. Rodríguez ha prometido que Venezuela va a renacer y se va a levantar "sobre el dolor, sobre el alma herida".