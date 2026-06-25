“Estaban todas las paredes agrietadas. Pudimos abrir la puerta como pudimos", cuenta una superviviente entre lágrimas

Última hora del doble terremoto en Venezuela: 32 muertos y más de 700 heridos "sin contar" La Guaira, "zona de desastre"

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CaracasLa tragedia se ha cebado con Venezuela, golpeada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. Un doble seísmo que, seguido de más de una veintena de réplicas, ha desatado el pánico desplomando multitud de edificios, con numerosas viviendas, negocios y otras estructuras viniéndose instantáneamente abajo.

Con el epicentro a unos 200 kilómetros de Caracas, el doble terremoto se ha sentido en todos los estados del país, donde los equipos de rescate se multiplican en busca de desaparecidos y supervivientes mientras los efectivos sanitarios también viven un despliegue total para atender a los centenares de heridos. Todo ello mientras todos viven con temor la sucesión de temblores de las réplicas.

El doble terremoto en Venezuela sacude a todo el país

“Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado”, advertía el Servicio Geológico de Estados Unidos ante los registros detectados, que hacen temer un balance demoledor.

Entre las zonas afectadas, la más golpeada ha sido la de La Guaira, calificada como “zona de desastre” por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha lamentado que “muchas estructuras están en riesgo de colapsar”, al tiempo en que numerosas de ellas ya lo han hecho, viniéndose abajo ante la intensidad de los seísmos.

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“Nadie debe quedarse dentro de los edificios, porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas, que tienen carácter ya de terminar de colapsar algunas estructuras que han sufrido en el evento principal", ha añadido el vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien ha hecho hincapié en la “debilidad estructural” que presentan ahora múltiples construcciones.

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Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), cuyos datos coinciden a su vez con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el doble seísmo se ha detectado en el estado de Yaracuy, con un terremoto "precursor" de magnitud 7,2 con epicentro en la localidad de San Felipe, y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual que ha antecedido al "sismo principal", de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y con una profundidad de diez kilómetros.

Ante la situación, el Gobierno venezolano ha activado “toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos".

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Pánico en las calles por los dos seísmos y la sucesión de réplicas

“Estaban todas las paredes agrietadas. Pudimos abrir la puerta como pudimos. (Había) una nube de humo que no nos dejaba ver. Cuando bajamos el escenario era de película de terror”, cuenta ante las cámaras una de las supervivientes del desastre, llorando ante la gravedad de la situación y su alcance.

Con las calles llenas de escombros por la cantidad de edificios que se han venido abajo y todas las estructuras que han colapsado, muchos corrían despavoridos en los primeros momentos del terremoto, que les sorprendió a aproximadamente las 18:00 horas de la tarde, hora local.

Tras ello, y sin tregua, apenas minutos después volvían a sufrir otra demoledora sacudida de 7,5. “Se cayeron los edificios. Dios mío…” señalaba otra mujer, grabando cómo había quedado todo.

En medio de la angustia y el pánico, muchos se apresuraron también a socorrer a sus mascotas, saliendo todos cuanto antes a las calles y carreteras, buscando huir de cualquier zona de techo que pudiese desplomarse.

“Todo dentro de la casa. Todos los vasos, todo cayó. Todo”. “Empezó suave y, de repente, fue creciendo poco a poco y ya tuvimos que salir todos de las casas”, cuentan otros supervivientes, temerosos ahora de las réplicas y del alcance de la tragedia.