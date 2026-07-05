Cuatro personas de la misma familia mueren en accidente de tráfico en Palencia

Cuatro personas de la misma familia mueren en accidente de tráfico en Herrera de Pisuerga, Palencia: una menor está herida grave
Una niña ha sufrido heridas de gravedad en el suceso
El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso sobre este accidente en torno a las cuatro y veinte de la tarde
PalenciaCuatro personas de una misma familia, entre ellos un menor de unos 15 años, han fallecido y una niña de nueve años ha resultado herida este domingo tras la salida de vía de un vehículo en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), según ha informado la Subdelegación del Gobierno.
El accidente ha tenido sobre las 16.20 horas, en la mencionada vía, sentido decreciente, y ha consistido en una salida de vía del turismo, que ha dado varias vueltas de campana y en el que había quedado atrapados los ocupantes
El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo de la A-67
El 1-1-2 Castilla y León ha avisado del suceso ha Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.
La Guardia Civil ha confirmado cuatro personas fallecidas y una menor de nueve años herida de gravedad.
El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo en el kilómetro 83 de la A-67, sentido decreciente, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT).