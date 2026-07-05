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Cuatro personas de la misma familia mueren en accidente de tráfico en Herrera de Pisuerga, Palencia: una menor está herida grave

Cuatro personas de la misma familia mueren en accidente de tráfico en Palencia
Cuatro personas de la misma familia mueren en accidente de tráfico en Palencia. archivo

  • Una niña ha sufrido heridas de gravedad en el suceso

  • El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso sobre este accidente en torno a las cuatro y veinte de la tarde

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PalenciaCuatro personas de una misma familia, entre ellos un menor de unos 15 años, han fallecido y una niña de nueve años ha resultado herida este domingo tras la salida de vía de un vehículo en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El accidente ha tenido sobre las 16.20 horas, en la mencionada vía, sentido decreciente, y ha consistido en una salida de vía del turismo, que ha dado varias vueltas de campana y en el que había quedado atrapados los ocupantes

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El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo de la A-67

El 1-1-2 Castilla y León ha avisado del suceso ha Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

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La Guardia Civil ha confirmado cuatro personas fallecidas y una menor de nueve años herida de gravedad.

El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo en el kilómetro 83 de la A-67, sentido decreciente, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT).

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