EEUU ataca a Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado nuevos ataques contra objetivos de Irán

EEUU vuelve a atacar a Irán tras la tregua de paz de tres semanas: se acusan mutuamente de romper el alto el fuego

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El Ejército de Estados Unidos ha lanzado nuevos ataques contra objetivos de Irán, en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz y horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, capital de Turquía.

"Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán con el objetivo de seguir reduciendo su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", ha informado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM).

De esta forma, la entidad castrense ha encuadrado las acciones en "las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y sus tripulaciones civiles" por parte de Irán, en plena disputa por la gestión del paso de Ormuz, incidiendo en que estas embarcaciones "navegaban libremente por esta vía marítima internacional de importancia estratégica".

Nuevos ataques tras la firma de Versalles

Estados Unidos ha vuelto a atacar a Irán, tras la tregua firmada en Versalles, que pausó el conflicto por tres semanas. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha justificado los "fuertes" ataques contra Irán por las "agresiones" de Teherán contra buques en el estrecho de Ormuz, en lo que supone el inicio de una nueva escalada de tensiones en la estratégica vía marítima. El régimen iraní ha respondido con ataques a 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, que asegura haber "destruido".

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"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han completado una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán, en los que han alcanzado más de 80 objetivos con munición de precisión", ha señalado el CENTCOM en un comunicado difundido en redes en el cual ha esgrimido que dicha acción es una "respuesta inmediata" a los "últimos ataques de Irán contra buques comerciales que transitaban el estrecho de Ormuz".