Gonzalo Barquilla 08 JUL 2026 - 19:28h.

Leandro Andrés Bertazzo se lanzó al vacío durante un vuelo de instrucción y su alumna de 22 años logró aterrizar la aeronave

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Leandro Andrés Bertazzo, instructor de vuelo argentino de 42 años, murió el pasado sábado 4 de julio tras arrojarse desde una avioneta mientras impartía una clase práctica a una alumna de 22 años en la provincia de Córdoba. La joven, que se encontraba a los mandos de la aeronave en ese momento, consiguió mantener el control y aterrizar sin sufrir heridas.

Según el testimonio de la estudiante, recogido por los medios locales, el instructor le indicó que continuara con el vuelo porque ya sabía cómo completar la maniobra de aterrizaje. Después, se quitó los auriculares, dejó a un lado sus pertenencias, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del avión en pleno vuelo y se lanzó al vacío desde unos 250 metros de altura.

El suceso ha conmocionado a la comunidad aeronáutica argentina y está siendo investigado por la Justicia Federal de Córdoba junto con la Junta de Seguridad del Transporte. Mientras avanzan las pesquisas, han ido conociéndose los detalles sobre los últimos minutos de Bertazzo y sobre la situación personal que atravesaba.

La alumna creyó que podía tratarse de una broma o que llevaba seguridad

La reconstrucción de los hechos parte del relato de la alumna, identificada por medios argentinos como Rosario, de 22 años. Ambos realizaban un vuelo de instrucción en una avioneta Cessna 150 cuando, de forma inesperada, el instructor le cedió completamente el control de la aeronave, según informó 'La Nación'.

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De acuerdo con los datos difundidos, Bertazzo le dijo a la joven una frase similar a: "Tú ya sabes aterrizar sola" o "Vos sabés lo que tenés que hacer". Acto seguido comenzó a quitarse los auriculares, guardó el teléfono móvil, se desabrochó el cinturón y se preparó para abrir la puerta.

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La maniobra sorprendió por su dificultad, ya que abrir la puerta de una aeronave ligera en pleno vuelo requiere vencer la presión del aire. El propio Álvarez explicó este extremo en declaraciones recogidas por 'Infobae', antes de relatar que el instructor consiguió abrir la puerta y arrojarse al vacío mientras la avioneta continuaba volando.

En un primer momento, la alumna creyó que podía tratarse de una broma o que el piloto llevaba algún sistema de seguridad. Sin embargo, al comprobar que no regresaba, mantuvo la calma, siguió pilotando la aeronave y consiguió aterrizar por sus propios medios.

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El aviso de la alumna que alertó de la tragedia

Nada más tomar tierra, la joven avisó a la escuela de vuelo de lo sucedido. El director del centro recibió un mensaje en el que la alumna relataba que su instructor había saltado del avión durante la clase.

Varios pilotos despegaron inmediatamente para intentar localizarlo desde el aire. Tras unos 20 minutos de búsqueda consiguieron encontrar el lugar donde había caído, en una zona rural cercana a la localidad de Toledo, en la provincia de Córdoba.

Con las coordenadas facilitadas por los pilotos, los servicios de emergencia y la Patrulla Rural acudieron hasta el punto señalado, pero allí solo pudieron confirmar el fallecimiento de Bertazzo.

Eduardo Álvarez ha explicado que cuando la alumna descendió de la avioneta seguía completamente en estado de shock y repetía que no entendía por qué el instructor había saltado, convencida durante unos instantes de que todo formaba parte de algún tipo de broma.

Leandro, un instructor muy apreciado

Leandro Bertazzo tenía una década de experiencia en la aviación. Era piloto comercial, piloto de transporte de línea aérea e instructor de vuelo. Trabajaba desde 2022 en la escuela Flying Parrot Córdoba. Además, había desarrollado parte de su carrera profesional en Chile, tal y como recoge el medio chileno 'T13'.

Quienes compartían trabajo con él aseguran que nada hacía presagiar el desenlace. Esa misma jornada había realizado otro vuelo de entrenamiento y, según Eduardo Álvarez, se había mostrado "alegre", "impecable" y con la misma actitud cercana de siempre.

Álvarez recordó también que Bertazzo estaba ilusionado porque aspiraba a incorporarse a una importante compañía aérea, un objetivo profesional que perseguía desde hacía tiempo. Tampoco los reconocimientos psicofísicos obligatorios para pilotos habían detectado ninguna circunstancia que impidiera que siguiera volando.

Tras la tragedia, sus familiares comunicaron al director de la escuela que el instructor había acudido días antes a una consulta psiquiátrica y que atravesaba un momento complicado en el plano personal, tal y como ha relatado Álvarez. Esa circunstancia forma ahora parte del contexto que analizan los investigadores, que deberán esclarecer definitivamente qué ocurrió durante aquel vuelo de instrucción.