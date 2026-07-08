Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz a Teherán

El presidente de Estados Unidos acusa a Teherán de incumplir el alto el fuego y advierte de que podría lanzar una nueva ofensiva militar "esta noche"

Donald Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y llama "escoria" y "gente enferma" a sus dirigentes

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles de que volverá a atacar Irán y ha abierto la puerta a restablecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz, horas después de dar por roto el alto el fuego y el memorando de entendimiento con Teherán.

"Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche", ha afirmado el mandatario durante unas declaraciones junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de la cumbre de líderes de la OTAN.

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Trump ha asegurado además que las fuerzas estadounidenses ya golpearon a Irán "muy, muy fuerte" durante la noche anterior. El presidente estadounidense ha acusado a las autoridades iraníes de hostigar la navegación en el estrecho de Ormuz, de intentar colocar minas en la estratégica vía marítima y de incumplir "todos los días" los compromisos alcanzados.

En este contexto, ha dejado en el aire el futuro de las negociaciones con Teherán: "Ya se verá qué ocurre", ha afirmado, aunque ha insistido en que no está "contento" con el comportamiento de Irán y que cualquier diálogo debe centrarse en la desnuclearización del país.

"Están locos. Hay algo mal en esta gente", ha reprochado, después de asegurar que los representantes iraníes aceptan determinadas condiciones en las reuniones para después negarlas públicamente.

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"No pueden tener un arma nuclear"

Trump ha reiterado que el objetivo de Estados Unidos sigue siendo impedir que Irán desarrolle armamento nuclear: "Durante 47 años han sido el matón de Oriente Próximo, y ya no son el matón", ha asegurado.

A continuación, ha resumido su exigencia con un mensaje directo: "No pueden tener un arma nuclear". Preguntado sobre si el fin del alto el fuego implica el regreso a una operación militar a gran escala, el presidente estadounidense ha insistido en que Irán ha violado el acuerdo de forma reiterada.

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"Mienten, hacen trampas, matan gente. Han estado matando gente durante 47 años", ha declarado. El mandatario también ha planteado la posibilidad de restablecer un bloqueo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Según ha explicado, la medida afectaría únicamente a Irán, al que ha acusado de intentar minar la zona para dificultar la navegación. "Podríamos imponer un bloqueo. Podríamos volver a imponer el bloqueo. Y solo será un bloqueo para Irán", ha señalado. Además, ha sostenido que la República Islámica no tiene capacidad para responder a una nueva ofensiva estadounidense.

"Probablemente" habrá un nuevo ataque

Trump ha ido un paso más allá al reconocer que un nuevo ataque podría producirse de forma inminente: "¿Vamos a ir esta noche? Normalmente no os lo diría... pero no hay nada que puedan hacer al respecto. Así que la respuesta es: probablemente. Lo merecen", ha concluido. Las declaraciones del presidente estadounidense llegan en plena escalada de tensión entre Washington y Teherán, después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara el lanzamiento de "fuertes" ataques contra objetivos iraníes en respuesta a las supuestas agresiones contra buques en el estrecho de Ormuz.

Tras esa operación militar, Trump dio por roto el alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán, al considerar que las autoridades iraníes habían incumplido los compromisos alcanzados.