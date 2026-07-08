Claudia Barraso 08 JUL 2026 - 23:25h.

Los rescatistas de Argentina han encontrado muerto al niño que llevaba desaparecido desde los terremotos de Venezuela

Exteriores actualiza la cifra de las víctimas españolas en los terremotos de Venezuela: 36 muertos y 138 desaparecidos

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Venezuela suma una desgracia más en la terrible tragedia que comenzó hace dos semanas con la sucesión de terremotos que ha cobrado la vida de miles de personas y que ahora llora la pérdida de Lucas Gámez, el niño de nueve años que hasta ahora estaba desaparecido, pero que las autoridades acaban de encontrar sin vida.

El menor estaba junto a su tío en uno de los edificios que se derrumbaron en La Guaira, según confirma el medio argentino 'Clarín'. Sus padres vivían en Argentina desde 2013, pero el menor estaba en el país de visita. Su madre, Blanca Martínez, había viajado hasta el país y desde su cuenta de Instagram había informado de que los rescatistas le confirmado que debajo de los escombros del edificio donde se encontraba, “habían detectado calor corporal a 10 metros de profundidad”.

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Sin embargo, y pese a los esfuerzos de los profesionales, Lucas no consiguió sobrevivir a los días y días sepultados entre los escombros, a tanta profundidad y sin comer ni beber durante muchos días. Aunque las autoridades no han confirmado si su muerte fue inmediata, sí que confirmaron que podría haber una persona viva debajo del edificio, pero la maquinaria y los equipos de rescate llegaron demasiado tarde.

Su madre celebró su cumpleaños un día antes de encontrarle muerto

El menor, según confirma el medio ‘La Nación’ habría sido encontrado por las brigadas USAR, de Búsqueda y rescate Urbano, de Argentina, que son unas unidades altamente preparadas en operaciones de salvamento en estructuras colapsadas que fueron enviadas por el propio Gobierno de Argentina para colaborar con la búsqueda del pequeño.

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Hace tan solo un día que su madre celebraba su cumpleaños con una tarta y una vela que soplaron sus padres entre los escombros. Además, en el post publicado en Instagram, su madre le felicitaba el cumpleaños y le decía que pronto estarían juntos, sin saber que un día después iban a confirmar la peor de las noticias: el fallecimiento de su hijo.