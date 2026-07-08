Las grúas y las excavadoras se mantienen en los edificios colapsados más próximos a la zona cero del terremoto, dejando desatendidas otras zonas internas

Exteriores actualiza la cifra de las víctimas españolas en los terremotos de Venezuela: 36 muertos y 138 desaparecidos

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La familia de Fabio, el niño de nueve años atrapado bajos los escombros en Venezuela, no pierde la esperanza de poder sacarle con vida. Sin embargo, trece días después del doble terremoto, la maquinaria no ha llegado al Edificio Tahití.

En Venezuela, rescatistas y efectivos continúan un día más las labores de rescate y recogida de escombros tras el doble seísmo que sacudió el país el pasado 24 de junio. Equipos provenientes de 31 pises coordinados por la unidad de Evaluación y Coordinación de Desastres de Naciones Unidas (UNDAC) continúan el trabajando contra reloj.

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No hay grúas ni maquinaria pesada

Desde hace varios días, equipos de rescate han dado paso al desescombro y la recuperación de cuerpos. Sin embargo, las grúas y las excavadoras se mantienen en los edificios colapsados más próximos a la zona cero del terremoto, dejando más desatendidas otras zonas internas.

La familia de Fabio junto al equipo de Bomberos han conseguido localizar el cuarto, el baño y la sala, donde creen que podría encontrarse el niño, sin embargo, necesitan maquinaria para poder sacarle de esos escombros, un edificio de 12 pisos que quedó completamente derrumbado en la ciudad costera de Caraballeda.

"Yo creo que ya nos falta poquito, pero nos falta esa mano de obra que nos quiera ayudar para seguir buscando a mi muchacho", comentó a la agencia EFE el padre de Fabio, Francisco Bastardo.

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En total, 3.685 personas han perdido la vida, 36 de ellos españoles y 16.740 han resultado heridos. Además, 17.907 personas han perdido sus hogares. Cada minuto cuenta y venezolanos piden al Gobierno y a la comunidad internacional más maquinaria con la esperanza de sacar con vida a sus familiares.