Al menos 11 niños mueren en el incendio de un orfanato en Argelia

Al menos once niños han muerto este jueves y cerca de 20 han resultado heridos a causa de un incendio en un orfanato en Argel.

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Al menos once niños han muerto este jueves y cerca de 20 han resultado heridos a causa de un incendio registrado este jueves en un orfanato de la capital de Argelia, Argel, según han confirmado los servicios de emergencia, que han subrayado que las operaciones en la zona siguen activas.

La Protección Civil de Argelia ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que 19 personas han sido hospitalizadas. Diez de los 19 sufren quemaduras graves, dos se vieron afectados por problemas respiratorios y siete presentaban “lesiones menores” y crisis de ansiedad.

Además, cinco personas con “necesidades especiales” fueron evacuadas a un “lugar seguro”, donde están siendo evaluadas, según las mismas fuentes. Protección Civil remarcó que las cifras son “preliminares”, ya que las operaciones de rescate y extinción continúan.

Asimismo, ha detallado que el aviso de alerta fue recibido en torno a las 3.30 horas tras detectarse un incendio en el orfanato Dar al Aitam y ha resaltado que al lugar se han desplazado diez camiones de bomberos, 16 ambulancias y agentes destinados a la intervención ante incendios, sin que por ahora se conozcan las causas del suceso.

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En las imágenes del incendio se observa que los bomberos se ven obligados a retirar las rejas que cubren las ventanas para rescatar a los supervivientes.

Por su parte, el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha expresado su pesar por esta "profunda tragedia" y ha manifedstado sus condolencias a los familiares de las víctimas, según un comunicado publicado por la Presidencia argelina en redes sociales. "Pido a Dios todopoderoso su abundante piedad por los fallecidos y que dé una pronta recuperación a los heridos", ha apuntado.