Los influencers en Dubái: del gimnasio y los coches de lujo a los mensajes de calma en plena guerra

Muchos creadores de contenido que vendían el lujo desde Emiratos Árabes han cambiado su discurso tras el estallido de la guerra en Oriente Medio

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Los destinos que más están sufriendo a nivel turístico son los que están más cerca de la zona del conflicto de Oriente Medio como Dubái, una cuna de influencers que, hasta ahora, vendían el lujo de Emiratos Árabes y que, tras el estallido de la guerra, han cambiado su discurso. Otros no tanto y están siendo muy criticados. Informa en el vídeo Begoña A. Santa Cruz.

Convirtieron los ataques en su munición como influencer. Pasaron de grabar sus horas de gimnasio a esquivar posibles misiles. De presumir de coches de lujo a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Muchos emprendieron la huida dejando sus vidas de lujo.

A kilómetros de distancia comenzaron a endurecer sus discursos. Mientras se veb explosiones y drones que destrozan rascacielos, los que se han quedado parecen haberse puesto de acuerdo. Un eslogan se repite en sus publicaciones.

"No tengo miedo, sé quién nos protege", dice una. Se habla de presión del régimen para lanzar a través de ellos un mensaje de tranquilidad, seguridad y país en el que confiar.

Todo se explica por la política de Estado que durante años ha intentado atraer a influencers al país con una visa dorada. Todo facilidades para convertir Dubái, cómo lo es ya, en una de las ciudades más fotografiada en redes. Ellos con sus móviles convertidos en los mejores aliados en estos días de guerra.