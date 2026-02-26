Las redes sociales han creado figuras que antes no existían como la de los influencers, pero ¿cómo les afecta esa exposición?

Las redes sociales han cambiado la forma de comunicarse, de consumir imágenes y ha creado figuras que antes no existían como la de los influencers. Pero, ¿cómo viven ellos en este universo digital en el que están totalmente expuestos? Informativos Telecinco ha hablado con dos de ellos sobre cómo afecta todo esto a su salud mental. Informa en el vídeo Yolanda Bernardo.

Sus historias se cuelan, cada día, por los ojos de miles de personas. "Las redes sociales son como el fuego, pueden incendiar ciudades o podemos usarlo para cocinar", explica Juan Pablo Villani, emprendedor y creador de 'Aquí estoy chat'.

Mery Turiel se lanzó a lo desconocido hace ya 10 años. "Siento que eso me ha ayudado a ir madurando a la vez que maduraba mi relación con las redes", explica la influencer a Informativos Telecinco.

Un debate constante entre ser serio o coleccionar 'likes'

Crea contenido adoptando el papel de narradora. "Y hacerlo desde un punto de vista un poco externo que me protege a mí y a mi salud mental", añade. Paula Argüelles también es de las pioneras. Todo fue tan vertiginoso que tuvo que frenar y no pidió ayuda.

"Te sentías raro por tener que pedir ayuda a un psicólogo. Ir a un psicólogo no era lo normal, te sentías como si tuvieses una enfermedad", relata Argüelles Vivía, dice una "felicidad fingida". "Estar tan expuestos puede afectarnos para bien o para mal, pero a veces para mal", señala María López-Ibor, psiquiatra y divulgadora.

Viven en un debate permanente entre ser serio o coleccionar 'likes'. "Quiero que mi contenido le llegue a muchísima gente y sea súper preciso, pero entonces tiene que durar 10 minutos el vídeo o quiero que lo vean 400.000 personas y hacerlo con un tono incluso a veces jocoso, pero entonces yo pierdo profesionalidad", subraya Adrián Chico, psicólogo

Son esa presa fácil de las críticas. "Esto es lo que yo creo y lo que me parece lo que yo siento. Creo que debe ser eso que por lo que recibo poco 'hating'", añade Juan Pablo Villani. Las redes, ese peligro que impacta en quien lo ve y en quien lo alimenta.