Muere la influencer Laura Härtig a los 30 años tras un terrible accidente de bicicleta en su luna de miel

La alpinista y creadora de contenido ha perdido la vida dos días después de casarse tras un fatal accidente de bicicleta en Las Dolomitas (Italia).

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Laura Viktoria Härtig, conocida alpinista e influencer bajo el nombre ‘AllTimeLaura’ ha fallecido con solo 30 años. Lo que iba a ser el viaje más feliz de su vida, su luna de miel a las Dolomitas ha acabado en tragedia tras un accidente de bicicleta que le ha costado la vida.

Todo sucedió el 20 de junio, dos días después de que la creadora de contenido de 30 años compartiera con sus más de 50.000 seguidores las que se convertirían en las últimas imágenes de su perfil: había celebrado su boda en Las Dolomitas, en mayo y en plenos Alpes orientales italianos.

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Tilman, su marido, y ella se habían jurado amor para siempre. Laura decidió salir a realizar un recorrido en bicicleta; y en el descenso, cuando iba a tomar una curva próxima al Paso de Sella, se chocó de frente con una motocicleta.

Al manillar de este vehículo, que circulaba en sentido contrario, se encontraba Peter Runggaldier, un reconocido exesquiador alpino italiano de 57 años y subcampeón del mundo en su categoría que cuenta con una dilata trayectoria en la élite, en la que sumó dos victorias y doce podios, además del reconocimiento de representar a Italia en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994 y 1998. Él resultó herido y fue trasladado en helicóptero a un hospital de Trento, donde evoluciona favorablemente; no corrió la misma suerte Härtig, quien salió despedida contra el asfalto desde una bicicleta que terminó partiéndose en dos.

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Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar del siniestro, iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación para tratar de salvarle la vida a la influencer, cuyo estado de salud era especialmente crítico debido a la gravedad de las heridas. Tras esto, la joven fue trasladada de urgencia en helicóptero a un hospital en Bolzano, Tirol del Sur, para ser atendida en la unidad de cuidados intensivos. Tres semanas después su cuerpo no ha resistido más.

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La familia de la difunta creadora de contenido ha compartido a través de redes sociales. “Laura se dirigió a sus amadas montañas al atardecer, montañas donde siempre brilla el sol, donde se encuentra la mejor nieve y aguardan las mejores rutas”, dejaron por escrito, adjuntando imágenes en blanco y negro de algunas cumbres que recorrió en vida: “Ahí está ella ahora y nos está esperando”.

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También se ha pronunciado Runggaldier, quien ha emitido un comunicado adelantando que no concederá todavía declaraciones públicas y solicitando, además de respeto, la comprensión por parte de la familia de Laura: “Les pido que respeten mi dolor y mi necesidad de confidencialidad (...) Mis pensamientos están con todas las personas afectadas y sus familias, confío en su sensibilidad”.

Las autoridades de Trento investigan para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y determinar posibles responsabilidades detrás del accidente