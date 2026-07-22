Trump amenaza con "destruir un puente o una central eléctrica" en Irán por cada buque que sea atacado en Ormuz
Trump amenaza con atacar infraestructuras iraníes si Teherán vuelve a atacar buques en el estrecho de Ormuz
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles de que ordenará ataques contra infraestructuras estratégicas de Irán si las fuerzas iraníes vuelven a atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz. A través de un mensaje publicado en redes sociales, Trump ha asegurado que por cada buque atacado por Irán, Estados Unidos responderá bombardeando objetivos dentro del país.
En concreto, ha afirmado que "Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica", incluso si estas infraestructuras se encuentran cerca o dentro de la capital, Teherán.
Escalada de la tensión
La amenaza llega en un momento de creciente tensión entre ambos países. Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra territorio iraní al considerar que Teherán ha incumplido el memorando de entendimiento firmado entre ambas partes.
Irán, por su parte, rechaza esas acusaciones y sostiene que ha sido Washington quien ha vulnerado tanto el memorando como el alto el fuego alcanzado el pasado mes de abril. En respuesta a los ataques estadounidenses, Teherán ha lanzado acciones contra intereses de Estados Unidos en la región, alimentando el riesgo de una nueva escalada militar.
Este intercambio de ataques amenaza con hacer fracasar las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz y aumenta la preocupación por la seguridad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo, el estrecho de Ormuz.