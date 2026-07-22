Incendios extremos en el Mediterráneo: seis muertos en Argelia y evacuaciones masivas en Francia e Italia

Los incendios golpean Argelia, Francia e Italia con víctimas mortales, evacuaciones y miles de hectáreas arrasadas

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Los incendios forestales siguen castigando con fuerza a varios países de la cuenca mediterránea. Argelia, Francia e Italia afrontan una situación crítica marcada por la rápida propagación de las llamas, las evacuaciones y las víctimas mortales.

Argelia: casi 200 focos en apenas 24 horas

Uno de los 195 incendios declarados en las últimas 24 horas en Argelia continúa fuera de control. 53 focos permanecen activos, arrasando centenares de hectáreas y alcanzando incluso el interior de algunas poblaciones. En varias localidades se han vivido escenas de pánico, con hileras de vecinos huyendo a pie para escapar del avance del fuego.

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En el noreste del país, en Annaba, los equipos de emergencia han tenido que evacuar a un centenar de pacientes de un hospital que comenzaba a verse rodeado por las llamas. Los incendios dejan ya seis víctimas mortales en los últimos días.

Francia: evacuaciones y dos bomberos fallecidos

La situación también preocupa en el sur de Francia, especialmente en la región de Provenza, donde el incendio declarado en el departamento de Var avanza con gran rapidez.

Las autoridades han desalojado a cerca de 400 personas, mientras casi un millar de efectivos trabajan en unas labores de extinción especialmente complicadas. El incendio se cobró ayer la vida de dos bomberos.

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Solo este foco ha calcinado 1.700 hectáreas, elevando a más de 40.000 las hectáreas quemadas en Francia durante 2026. En Sicilia, las altas temperaturas siguen complicando el trabajo de los equipos de emergencia. El incendio ha provocado además cortes de suministro eléctrico en medio centenar de viviendas, mientras continúan las labores para frenar el avance de las llamas.