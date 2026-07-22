Entrará en vigor a partir del 1 de septiembre, implementándose de forma progresiva hasta el 1 de enero de 2027 para las cuentas ya existentes en las plataformas

La UE endurece su ofensiva contra las redes: Bruselas estudia restringir el acceso a los menores de 13 años

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ParísFrancia se ha convertido en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales a menores de 15 años. La normativa ha sido aprobada definitivamente por el Parlamento y entrará en vigor a partir del 1 de septiembre, implementándose de forma progresiva hasta el 1 de enero de 2027.

“Me comprometí a hacerlo y ahora se ha aprobado como ley: se prohibirán las redes sociales para los menores de 15 años a partir del próximo curso escolar. Agradezco a los legisladores su labor", ha dicho el presidente francés, Emmanuel Macron, comunicando públicamente la medida a través de sus redes sociales.

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La prohibición de las redes sociales para menores de 15 años en Francia, una medida pionera

“Al Consejo Institucional le toca pronunciarse y luego pasaremos a la acción para hacer efectiva esta medida y proteger a nuestros menores en línea”, añadió Macron en ese mensaje, que ensalza la medida pionera adoptada por el país.

“Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, señaló igualmente el mandatario en un vídeo publicado también en sus redes poco después de la aprobación definitiva del texto, que obtuvo el respaldo del Senado con 243 votos a favor y solo dos en contra, siendo ratificado más tarde por la Asamblea Nacional con 279 apostando por la implantación de la norma frente a 81 votos oponiéndose.

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"Esta ley marca una etapa decisiva: protege más a los más jóvenes frente a los riesgos de las redes sociales y envía un mensaje claro a las plataformas, que deberán ahora asumir plenamente sus responsabilidades. Proteger a nuestros niños no es una opción. Es una responsabilidad. Hoy, Francia ha elegido actuar", ha defendido, en este sentido, la ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, asegurando que es una iniciativa pionera que ha "inspirado a numerosos socios europeos", permitiendo "inscribir la protección de los menores" en entornos online en las prioridades del G7.

Así, el Gobierno pretende que la medida –presentada en un primer momento por la diputada del partido Renacimiento, Laure Miller, si bien ha sufrido ligeras modificaciones– entre en vigor a partir del inicio del año escolar en septiembre, si bien el Consejo Constitucional deberá pronunciarse primero.

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¿Qué implica la normativa y qué se prohíbe exactamente?

La norma aprobada establece así que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales. No obstante, quedan excluidos determinados portales, como las enciclopedias en línea, como Wikipedia, así como las plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto.

Al respecto, cabe destacar que la ley no fija un sistema concreto de verificación de edad, por lo que es a las plataformas, como Facebook o TikTok, a las que les correspondería implantar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.

Más allá, el texto aprobado, tras varios meses de tramitación, extiende la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, ampliando una restricción que hasta ahora se aplicaba a las escuelas de primaria y secundaria, aunque los centros podrán contemplar excepciones en sus reglamentos internos.

Con todo ello en cuenta, el Ejecutivo francés prevé que la prohibición entre en vigor el 1 de septiembre para las nuevas cuentas creadas en las plataformas afectadas, mientras en el caso de las cuentas ya existentes la medida comenzará a aplicarse tras un periodo transitorio de cuatro meses, a partir del 1 de enero de 2027.