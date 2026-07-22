Alberto Rosa 22 JUL 2026 - 18:57h.

La pequeña se estaba bañando en una zona prohibida al baño y señalizada como peligrosa

Localizan el cuerpo sin vida del joven bañista desaparecido el domingo en el río Miño

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El Cuerpo de Bomberos de Como, en Italia, ha confirmado el hallazgo del cuerpo de una niña de 10 años que desapareció el pasado martes en las aguas del Lago di Como, al norte de Italia.

La niña, de origen marroquí, estaba de vacaciones en Italia con sus padres y se alojaba con su familiares, que viven en Lombardía. El cuerpo de la pequeña fue recuperado a última hora de la tarde del martes 21 de julio, según informa ‘Corriere della Sera’.

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La pequeña Arwa Rfali había llegado a Como con sus padres y familiares que viven en la provincia de Monza. Juntos llegaron a la zona del Templo del Volta, un área que los mapas también indican como "playa de Como" a pesar de la prohibición de bañarse —señalizada con carteles y letreros multilingües— debido a la contaminación del agua y la peligrosidad del lago.

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La sequía y el bajo nivel del agua han provocado que en los últimos días emerja una franja de arena que se utiliza como playa. La zona estaba abarrotada este pasado martes de bañistas, entre ellos numerosos niños que jugaban en el agua, entre los que se encontraba Arwa junto a sus primos.

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En ese punto, el lago parecía, poco profundo y seguro, pero tras unos pasos se volvía profundo y peligroso. La niña desapareció bajo el agua delante de su familia y otros testigos, quienes intentaron rescatarla en vano, arriesgándose a ser engullidos por la corriente.

El Cuerpo de Bomberos de Como fue movilizado de inmediato con un equipo terrestre, personal especializado en rescate acuático, y una embarcación. Tal y como narra ‘Corriere della Sera’, Arwa es solo la última de una serie de niños que se han ahogado durante sus vacaciones o disfrutando de un momento despreocupado.