Muere una mujer de 78 años ahogada en una piscina de Sant Vicenç de Montalt, Barcelona

Se trata de la octava víctima mortal en las piscinas de Cataluña desde el inicio de la temporada de baño el pasado 15 de junio

Fallece un hombre de 62 años tras ahogarse en la playa de Son Bou, en Menorca

Compartir







Una mujer de 78 años falleció la tarde de este domingo tras ahogarse en una piscina comunitaria de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), informa un comunicado de Protecció Civil este lunes.

Se recibió una aviso al teléfono de emergencias 112 a las 16.59 horas informando de que había una persona flotando en el agua y que la habían sacado al exterior de la piscina, aunque ya no respiraba.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó a dos ambulancias, mientras que los Mossos d'Esquadra desplazaron 3 patrullas al lugar.

Se trata de la octava víctima mortal en las piscinas de Cataluña desde el inicio de la temporada de baño el pasado 15 de junio. Asimismo, una veintena de personas han resultado heridas en ahogamientos en piscinas de Cataluña desde el inicio de la temporada, siendo la mayoría niños.