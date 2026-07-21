La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre de 33 años

Muere ahogada una niña en una playa de Las Palmas y rescatan a otro menor en apuros

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre de 33 años cuyo cadáver ha sido localizado en aguas próximas al puerto de Ibiza. El ahogamiento habría producido, según las mismas fuentes, durante la noche del domingo, sobre las 04:30 horas, del 19 al lunes 20 de julio, cuando se celebraba la victoria de España en el Mundial de Fútbol.

El cuerpo corresponde a un hombre de 33 años y las primeras hipótesis apuntan a que podría haber muerto ahogado, aunque se desconoce cómo llegó hasta el mar.

Los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar las causas de la muerte. También están tomando declaración a testigos y recabando pruebas para tratar de aclarar lo sucedido.