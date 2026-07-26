Abdul tiene antecedentes penales por agresión y robo y está vinculado a grupos islamistas

Al menos un muerto y 17 heridos por un atropello masivo durante la fiesta del Orgullo en Berlín: identifican a un sospechoso "de ideología islamista"

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Las autoridades alemanas piden la colaboración ciudadana para encontrar a Abdul, el sospechoso del atropello masivo en Berlín que ha dejado al menos un muerto y 17 heridos durante la celebración del Orgullo. Es conocido por las autoridades alemanas por pertenencia a grupos islamistas y en libertad desde mayo tras haber cumplido condena en un centro de menores.

Según informa 'Tagesspiegel', Abdul nació en Berlín en 2005, sus padres son del Líbano y vive en el centro de la ciudad, a 15 minutos a pie del lugar donde se ha cometido el atropello masivo. Los agentes han registrado ya la vivienda y actualmente se encuentra precintada.

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Abdul, un simpatizante del ISIS que planeó viajar a Siria

Abdul tiene antecedentes penales por agresión y robo y está vinculado a grupos islamistas. Así lo ha afirmado el cuerpo policial de Berlín. El joven de 21 años estuvo cumpliendo condena en un centro de detención juvenil de Plötzensee hasta mayo de 2026. Según un funcionario, Abdul empezó a simpatizar con ISIS y había adoptado un tono más radical con su círculo cercano. Así, tal y como menciona el medio citado, planeaba viajar a Siria en 2025 pero fue detenido en el Líbano y, como ciudadano alemán, fue extraditado a Alemania.

El sospechoso cometió el atropello masivo en la zona de Tiergarten alrededor de las 22:00 horas. "Se cree que una o más personas huyeron posteriormente del vehículo", señalan en el comunicado de prensa. Los agentes afirman que "varias personas resultaron heridas con armas blancas" durante los hechos.

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Llevaba una sudadera negra y unos pantalones blancos en el atropello

La Policía de Berlín ha compartido la imagen de Abdul junto a una descripción: tiene el pelo negro, construcción delgada y mide 1,90 metros de altura, según la Policía y la Fiscalía del país. En el momento del atropello, el joven llevaba una sudadera negra con capucha y unos pantalones blancos.

Los agentes aconsejan que si algún ciudadano se encuentra con él, hay que evitar el contacto directo porque podría ir armado y ser peligroso.