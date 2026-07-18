Los agentes no tienen a ningún responsable identificado y la reconstrucción de los hechos sigue abierta

Novedades en la investigación por el atropello de Nikoline: viajaba sola en el VTC cuando se bajó en plena A-7 a la altura de Mijas

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MijasEl caso de Nikoline, la adolescente noruega atropellada en la A-7 a la altura de Mijas, Málaga, sigue lleno de incógnitas. La investigación sigue sin aclarar quién la arrolló y qué ocurrió exactamente durante las horas previas al suceso, según informa '20 Minutos'.

La Guardia Civil detuvo a un hombre como sospechoso del atropello porque tiene una furgoneta parecida a la que los agentes creen que se usó para acabar con la vida de la joven. Pero las cámaras de seguridad acreditaron que no salió de su casa la noche en la que murió la menor.

El juez lo dejó en libertad sin cargos y devolvió el caso al inicio de partida. Los agentes no tienen a ningún responsable identificado y la reconstrucción de los hechos sigue abierta.

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Todas las pistas e incógnitas del atropello mortal de Nikoline

Estas son todas las incógnitas del caso:

El trayecto en VTC : Nikoline pidió bajarse sola en plena autovía por un motivo que todavía se desconoce. La joven se hospedaba en un hotel que estaba a esa altura, pero podría haberle pedido al conductor que la acercase al lugar exacto y no bajarse en plena carretera.

: Nikoline por un motivo que todavía se desconoce. La joven se hospedaba en un hotel que estaba a esa altura, pero podría haberle pedido al conductor que la acercase al lugar exacto y no bajarse en plena carretera. Los dos acompañantes: La Guardia Civil ha identificado a estas dos personas pero no saben qué papel tuvieron en los minutos previos a la muerte de Nikoline. Los agentes dan por hecho que se bajaron del vehículo antes de que ella lo hiciese. Esa versión es la que también habría dado el conductor del VTC, aunque estos jóvenes serán interrogados por los agentes del Instituto Armado.

La Guardia Civil ha identificado a estas dos personas pero no saben qué papel tuvieron en los minutos previos a la muerte de Nikoline. Los agentes dan por hecho que de que ella lo hiciese. Esa versión es la que también habría dado el conductor del VTC, aunque estos jóvenes serán interrogados por los agentes del Instituto Armado. El testimonio del camionero : un conductor presenció el atropello pero su relato no ha permitido identificar al autor. Él fue el primero que dio el aviso del trágico suceso.

: un conductor presenció el atropello pero su relato Él fue el primero que dio el aviso del trágico suceso. El teléfono móvil de la víctima: fue localizado en el lugar del atropello y ha sido clave para reconstruir sus movimientos. Pero no ha permitido determinar quién la arrolló.

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Su madre habló con ella por última vez a las 01:30 horas

Nikoline estaba celebrando en una discoteca de Marbella la victoria de la selección de Noruega sobre Brasil en el mundial de fútbol. En la madrugada, se subió a un VTC con dos chicos cuya relación todavía no está clara y la menor pidió bajarse en mitad de la autopista, en un tramo de la A-7, antes de llegar a Mijas, donde vivía su madre.

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Su madre habló con ella por última vez a la 01:30 horas. Y, al no recibir más mensajes, recorrió durante horas la zona de Puerto Banús intentando localizarla. La desaparición fue denunciada a la Policía Nacional y a las 05:00 horas, varios conductores alertaron al 112 que una joven había sido atropellada en la A-7. Los sanitarios solo pudieron certificar su muerte.

La investigación continúa sin poder esclarecer quién atropelló a Nikoline y por qué se dio a la fuga. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha reconocido que existen "muchas incógnitas" y que las autoridades siguen trabajando para determinar cuál fue el trayecto de la joven y cómo terminó sola en la autovía.