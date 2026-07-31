El grupo armado palestino describe las negociaciones como "difíciles" y habla de "concesiones" para "proteger al pueblo palestino"

Donald Trump anuncia un “acuerdo histórico” para el “desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza” como parte de su plan de paz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y del resto de grupos armados presentes en la Franja de Gaza.

Según ha explicado en un mensaje publicado en redes sociales, el pacto supone un "paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas" y permitirá que Gaza quede bajo el control de un nuevo Gobierno palestino "al servicio de su pueblo".

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Un nuevo Gobierno palestino para administrar Gaza

Trump ha asegurado que, una vez completado el acuerdo, Gaza estará gobernada por un nuevo Ejecutivo palestino, que colaborará estrechamente con la Junta de Paz para impulsar la ayuda a la población y la reconstrucción del enclave.

El proceso se desarrollará por fases cuidadosamente estructuradas. Cuando finalice el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad. El anuncio se produce días después de que el director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmara que el Gobierno de Benjamin Netanyahu había autorizado la entrada en la Franja de la Fuerza Internacional de Estabilización, misión impulsada por la Administración Trump.

El presidente estadounidense ha recordado que hace un año la situación estaba marcada por la guerra, la crisis humanitaria y los rehenes, y ha agradecido a Egipto, Qatar y Turquía su papel como mediadores durante las negociaciones.

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Asimismo, ha advertido de que "no se permitirá que la amenaza que surgió desde Gaza el 7 de octubre se reconstruya", en referencia al ataque de Hamás contra Israel en 2023.

La Junta de Paz califica el pacto de "histórico"

En un comunicado difundido este viernes, la Junta de Paz ha afirmado que Hamás ha aceptado una hoja de ruta para desarrollar las próximas fases del alto el fuego y avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza en Gaza.

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El organismo sostiene que el acuerdo contempla seguridad, ayuda humanitaria, reconstrucción y recuperación económica, en línea con el plan impulsado por Trump y la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Además, destaca que, por primera vez, Hamás se compromete oficialmente a renunciar a todas sus armas, paso que iría acompañado de la retirada de las tropas israelíes del enclave. La Junta de Paz asegura que ahora el objetivo es ejecutar el plan junto al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), con el respaldo de la Fuerza Internacional de Estabilización.

Hamás admite concesiones tras unas negociaciones "difíciles"

El miembro de la delegación negociadora de Hamás Ghazi Hamad ha reconocido que las conversaciones han sido "difíciles", aunque ha defendido que el grupo ha buscado la mejor solución posible para el futuro del pueblo palestino.

En declaraciones a la cadena Al Jazeera, ha explicado que Hamás ha realizado concesiones para proteger a la población de Gaza de la violencia y del desplazamiento forzoso.

Según ha indicado, el desarme estará condicionado a la retirada de las fuerzas israelíes, la entrada del Comité Nacional en la Franja y el inicio del proceso de reconstrucción. El inventario y almacenamiento del armamento no comenzará hasta que concluya la primera fase del acuerdo. Por su parte, Yihad Islámica ha mostrado reservas sobre el anuncio realizado por Trump y ha asegurado que la información difundida "es inexacta" en su forma actual.

En un breve comunicado, el grupo ha afirmado que mantiene objeciones respecto al contenido del supuesto acuerdo y ha subrayado que no comparte la versión difundida en los medios de comunicación sobre el desarme de las milicias palestinas.