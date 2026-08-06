Noelia Tobías 06 AGO 2026 - 15:53h.

The Washington Post reveló que Trump se enfadó con Pete Hegseth al enterarse de que no tienen suficiente armamento

El republicano amenaza con meter en la cárcel a los que han filtrado las informaciones a los medios estadounidenses

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La bronca se produjo hace una semana en Camp David, según el diario Washington Post cuando Donald Trump se enfureció al saber que Estados Unidos sigue sufriendo un gravísimo problema de escasez de armamento. El republicano descargó toda su ira sobre su secretario de Guerra, Pete Hegseth. Trump ha negado todo y ha amenazado con mandar a prisión a los que están filtrando estas informaciones.

El presidente de Estados Unidos sigue negando que el país atraviese una crisis de munición por la guerra de Irán, pero nadie se explica sus idas y venidas entre promesas de ataques que no cumple. Según medios estadounidenses, la falta de misiles guiados de largo alcance e interceptores de defensa aérea son la verdadera razón de que no haya atacado esta semana a Irán.

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El Ejército estadounidense habría usado prácticamente todos los misiles de largo alcance en estos cinco meses de guerra contra el régimen de los ayatolás. También habría acabado con la mayoría de los interceptores de misiles, entre ellos el 50% de los famosos Patriots que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski lleva meses rogándole a Estados Unidos.

Zelenski reclama a la OTAN misiles Patriots para enfrentar la invasión rusa

Kiev, no consiguió derribar ni un solo misil balístico ruso de los que ayer lanzó Moscú matando a una veintena de personas, en un solo día en Ucrania. La OTAN asegura que se ha puesto a trabajar para proporcionar las defensas que Zelenski pide con urgencia.

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"Hablé hoy con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, sobre toda la situación. Mark está bien informado sobre las amenazas, y hemos coordinado nuestra actividad respecto a los países que tienen los misiles necesarios y la capacidad de ayudar. Es importante eliminar toda la burocracia y tomar las decisiones políticas necesarias, ha asegurado el líder de Ucrania en sus redes.