Disney demanda a la Administración Trump por solicitar la renovación anticipada de las licencias de la ABC

La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad de Disney ha demandado a la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU

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La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad de la compañía The Walt Disney Company, ha interpuesto una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) por ordenar la renovación anticipada de las ocho licencias de emisión de la cadena alegando presiones del Gobierno y un ataque a la libertad de expresión.

"Actuando a través de la Comisión Federal de Comunicaciones, la Administración ha emprendido una campaña de represalia contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite", reza la denuncia.

De esta manera, la cadena de televisión ha expuesto una campaña de ataques contra su contenido y contra personas concretas como el famoso presentador Jimmy Kimmel, para quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trumo, pidió su despido por bromas sobre la primera dama, Melania Trump hace pocos meses, que finalmente ha derivado en la utilización de la FCC para tomar represalias a través de la renovación anticipada.

"Una campaña de censura y control"

Una situación descrita por la comisionada de la FCC, Anna Gomez, como "una campaña sostenida y coordinada de censura y control, llevada a cabo mediante la instrumentalización de la autoridad de la FCC como organismo regulador federal y dirigida a presionar a la prensa libre e independiente y a todos los medios de comunicación para que se sometan", tal y como incluye el texto de la demanda.

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El regulador estadounidense ordenó en abril a la ABC que presentará en un plazo de 30 días las solicitudes de renovación de sus licencias, apenas un día después de las palabras de Trump sobre Kimmel, a pesar de que los plazos de las mismas no hubieran vencido y sin apenas tiempo para presentarlas, un trabajo que, según argumentan, puede llevar meses.

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"Tampoco había exigido jamás solicitudes de renovación anticipada simultáneas a un grupo de emisoras que pertenecían a una misma cadena de radiodifusión, y mucho menos a emisoras con una trayectoria de servicio público y periodismo galardonado como estas", han indicado desde la cadena.