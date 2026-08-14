El presidente Donald Trump trata de superar los problemas de abastecimiento armamentístico y la resistencia de Irán a sus ataques

Irán e Israel se atacan con misiles y alejan el acuerdo de paz que exige Donald Trump

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Estados Unidos no sabe cómo salir del atolladero en el que Donald Trump ha metido al país con su ataque a Irán. Las últimos informaciones apuntan a la situación de la tripulación del portaaviones Abraham Lincoln. Los 5.000 marineros que integran su tripulación llevan casi nueve meses de misión en Oriente Próximo, un período excepcionalmente largo que ha disparado las denuncias de agotamiento, problemas de salud mental y episodios de extrema tensión a bordo.

Problemas en el portaaviones Abraham Lincoln

Según las familias, varios militares habrían llegado incluso a intentar arrojarse por la borda, una señal del deterioro emocional que atraviesa la dotación.

A estas denuncias se suma la crítica política. La oposición demócrata ha puesto el foco en las condiciones materiales del buque, que presenta “cañerías e inodoros rotos” y una alimentación insuficiente para la tripulación. El congresista demócrata Mike Levin ha acusado públicamente a la Administración Trump de desatender las necesidades básicas de los militares desplegados: “el presidente tiene dinero de sobra para adornar con oro todo lo que se ve en Washington y para construir un salón de baile. Pero no hay dinero para la fontanería o para alimentar adecuadamente a nuestros infantes de Marina”.

El Departamento de Defensa ha rechazado estas acusaciones. El secretario de Defensa, Pete Hedgesett, sostiene que las informaciones difundidas están “completamente tergiversadas” y defiende que el portaaviones mantiene operatividad y condiciones adecuadas.

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Trump ya viene marcado por otra polémica derivada de la drástica disminución de las reservas de misiles del ejército estadounidense, consumidas en una guerra con Irán de la que, el presidente no sabe cómo salir.

En paralelo, el propio presidente ha mostrado signos de debilidad al huir en secreto del avión presidencial escondido en el contenedor del catering,