El presidente de EEUU, Donald Trump anuncia la marcha de Karoline Leavitt por razones familiares

Trump publica nuevas imágenes de ovnis: el triángulo silencioso sobre una base americana, impresiona

Compartir







La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de este mes y será asesora externa del presidente Donald Trump, según ha informado el republicano.

"Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder dedicar más tiempo a sus hermosos hijos pequeños y a su familia", escribió en su red Truth Social.

Trump, ha explicado que comprendía la decisión de Leavitt y adelanto que esta pasará a ser una de sus principales asesoras externas, además de "una voz influyente dentro del Partido Republicano".

Pocos minutos después del mensaje del presidente, que no escatimó elogios a Leavitt ("ha sido una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo"), fue la propia secretaria quien escribió un largo mensaje en su cuenta en la red social X.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump cambió de avión en Turquía oculto en un contenedor de catering ante la amenaza de un atentado de Irán tras la cumbre de la OTAN

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Ejercer como secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio ha sido el honor y la aventura de mi vida. Estoy profundamente agradecida al presidente Trump por brindarme tantas oportunidades extraordinarias", ha asegurado.

Leavitt, también ha explicado que Trump le había pedido que continúe "como asesora principal desde fuera, y siempre seguiré defendiendo abiertamente el movimiento MAGA y al Partido Republicano":

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las razones de la renuncia

La portavoz más joven de la historia de Estados Unidos achacó a su reciente maternidad como la causa del abandono de este cargo que tiene una gran complejidad y exposición mediática.

"Desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen", declaró. Leavitt, en su mensaje, ha mostrado su "gran orgullo" por "los numerosos logros históricos de esta Administración"

Su marcha abre todas las preguntas sobre a quién elegirá Trump para sustituirla y llevar las complicadas relaciones con la prensa de la Administración Trump, en un momento especialmente complicado por los malos datos de popularidad en las encuestas del presidente, y en plena campaña para las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre, además del conflicto militar de EEUU en Irán.