En Brasil, un camión transportado por un remolque ha colisionado contra una pasarela peatonal por exceso de altura

La plataforma se ha derrumbado y ha caído sobre la calzada contraria, alcanzando un coche y otro camión que circulaban por ahí en ese momento

Compartir







Dos personas han perdido la vida después de que un camión impactara contra una pasarela peatonal, la cual cayó sobre la autopista aplastando varios vehículos que circulaban por la carretera. Ha ocurrido en Vargem, en Brasil, mientras una cámara de seguridad captaba el fatal accidente.

Un remolque transportaba al camión que, debido a su altura, chocó contra la plataforma

El accidente ha tenido lugar durante la mañana del martes en la autopista Fernão Dias, que une el estado de São Paulo con el de Minas Gerais, cuando un camión transportado por un remolque ha colisionado contra una pasarela peatonal por exceder la altura disponible.

PUEDE INTERESARTE Muere un ejecutivo de Telemundo, un miembro del CNI y una diseñadora de moda en un accidente de helicóptero en Kenia

Debido al impacto, la plataforma se ha derrumbado y ha caído sobre la calzada contraria, alcanzando un coche y otro camión que circulaban por ahí en ese momento.

El suceso le ha costado la vida a un matrimonio, cuyo turismo quedó completamente destrozado, además de dejar una persona herida, según la Policía Rodoviaria Federal. Los hechos han generado una importante acumulación de vehículos en la autopista y finalmente se ha interrumpido la circulación en ambos sentidos.

PUEDE INTERESARTE Cuatro muertos y un herido grave en un accidente de tráfico en la N-122 en Zaragoza tras chocar frontalmente un turismo y un camión

Tal y como ha explicado 'Infobae', el aviso se dio sobre las 10:24 de la mañana. A partir de ese momento, equipos de emergencia y agentes de la Policía Rodoviaria Federal se desplazaron hasta el lugar para atender a los afectados y trabajar en la zona, donde necesitaron vehículos de rescate, un vehículo de inspección y un equipo de remolque.