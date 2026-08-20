Graban el momento en el que mueren dos personas tras impactar un camión contra una pasarela peatonal en una autopista en Brasil
En Brasil, un camión transportado por un remolque ha colisionado contra una pasarela peatonal por exceso de altura
La plataforma se ha derrumbado y ha caído sobre la calzada contraria, alcanzando un coche y otro camión que circulaban por ahí en ese momento
Dos personas han perdido la vida después de que un camión impactara contra una pasarela peatonal, la cual cayó sobre la autopista aplastando varios vehículos que circulaban por la carretera. Ha ocurrido en Vargem, en Brasil, mientras una cámara de seguridad captaba el fatal accidente.
Un remolque transportaba al camión que, debido a su altura, chocó contra la plataforma
El accidente ha tenido lugar durante la mañana del martes en la autopista Fernão Dias, que une el estado de São Paulo con el de Minas Gerais, cuando un camión transportado por un remolque ha colisionado contra una pasarela peatonal por exceder la altura disponible.
Debido al impacto, la plataforma se ha derrumbado y ha caído sobre la calzada contraria, alcanzando un coche y otro camión que circulaban por ahí en ese momento.
El suceso le ha costado la vida a un matrimonio, cuyo turismo quedó completamente destrozado, además de dejar una persona herida, según la Policía Rodoviaria Federal. Los hechos han generado una importante acumulación de vehículos en la autopista y finalmente se ha interrumpido la circulación en ambos sentidos.
Tal y como ha explicado 'Infobae', el aviso se dio sobre las 10:24 de la mañana. A partir de ese momento, equipos de emergencia y agentes de la Policía Rodoviaria Federal se desplazaron hasta el lugar para atender a los afectados y trabajar en la zona, donde necesitaron vehículos de rescate, un vehículo de inspección y un equipo de remolque.