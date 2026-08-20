Celia Molina Nairobi, 20 AGO 2026 - 10:26h.

El medio Telemundo Miami ha informado del trágico accidente de helicóptero en el que, en total, han muerto siete personas

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Según el medio Telemundo Miami, el helicóptero en el que viajaban José Alberto Suárez, presidente y mánager general (GM) de Telemundo, la diseñadora de moda ecuatoriana Stephany Hollihan y su marido, Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador y otras cuatro personas, se estrelló en una zona de difícil acceso del Monte Ololokwe, a unas 155 millas al norte de Nairobi, capital de Kenia.

El helicóptero cayó a las 9:13am (hora local) mientras volaba desde la Reserva de Loisaba hacia el área del río Ewaso Nyrio y hasta el momento, no hay una causa oficial del accidente, pues la Autoridad de Aviación Civil de Kenia está investigando el caso.

Al conocer la trágica noticia, se han sucedido las distintas publicaciones en las redes sociales en las que se anunciaba la muerte los pasajeros con cargos relevantes, como la esquela que ha publicado la estación Telemundo51:

Todavía no se conoce la causa del accidente

"El periodista José Alberto Suárez, presidente y mánager general (GM) de Telemundo 31, Telemundo 49, and Telemundo Ft. Myers–Naples, falleció este miércoles en un accidente aéreo en Kenia.⁠ Suárez tenía 55 años y era uno de los cuatro estadounidenses que murieron en el accidente de un helicóptero en el condado Samburu, en el noreste de Kenia", informa el texto.

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"Con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación, Suárez también se desempeñó como presidente de otras estaciones como Telemundo 33, Telemundo Fresno, Telemundo Las Vegas, Telemundo Utah y Telemundo San Antonio.⁠ ⁠Durante su larga trayectoria, obtuvo varios reconocimientos como un premio Emmy Lone Star, un premio Emmy Suncoast, tres premios Emmy al Mejor Noticiero Diario, así como varios premios de Associated Press.⁠ Descansa en paz, José", termina la esquela.

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"Es una tragedia imposible de comprender"

Por su parte, tanto la revista Harper’s BAZAAR Ecuador como la presidencia del país han lamentando la pérdida de dos de sus más eminentes ciudadanos: "La Presidencia de la República de Ecuador expresa su profundo pesar ante el fallecimiento Michele Sensi-Contugi, Director General del Centro Nacional de Inteligencia, y su esposa, Stephany Hollihan. En este momento de profundo dolor, el Gobierno extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, sus seres queridos y allegados", ha dicho la institución.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Stephany Hollihan, diseñadora de moda guayaquileña y fundadora de Sensi Studio. Desde Harper’s BAZAAR Ecuador extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Su legado en la moda ecuatoriana permanecerá", ha añadido el medio.

Otra de las víctimas del accidente es Roger Duarte, de 39 años, empresario de Miami incluido en la lista Forbes 30 Under 30. Duarte está vinculado a la familia Valls, de Valls Group, consorcio que abarca más de 30 establecimientos, incluidos Versailles, La Carreta, Casa Juancho, MesaMar y Casa Cuba. Los demás pasajeros, también fallecidos, han sido identificadas como Adam Hlavaty, Henry Parra, así como el piloto del helicóptero, Josh Otrum.

"Las familias Duarte y Valls estamos devastadas y desconsoladas por el trágico accidente de helicóptero ocurrido en Kenia, que cobró la vida de nuestro amado Roger Edward Duarte, de nuestros queridos amigos José Suárez, Adam Hlavaty, Henry Parra, Michele Sensi-Contugi y Stephany Holliham Yeaza, así como la del piloto del helicóptero, Josh Outram. La magnitud de esta tragedia es imposible de comprender y no hay palabras para expresar la profundidad de nuestro dolor", han dicho los familiares en un último comunicado.