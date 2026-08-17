Los hechos han tenido lugar entre las localidades zaragozanas de Bulbuente y Maleján

Todos los fallecidos son los ocupantes del turismo

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ZaragozaCuatro personas han muerto y otra ha resultado herida grave tras un fatal accidente de tráfico en la N-122, entre las localidades zaragozanas de Bulbuente y Maleján. Los hechos han tenido lugar, concretamente, tras chocar frontalmente un turismo y un camión.

Según han informado fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza, los cuatro fallecidos son los ocupantes del turismo.

El choque frontal entre el turismo y el camión en la N-122 en Zaragoza

Además de los cuatro fallecidos, la persona que ha resultado herida ha tenido que ser trasladada en estado grave en helicóptero hasta un centro hospitalario.

Ambos vehículos han chocado frontalmente y, además, otro turismo se ha visto implicado, aunque en este caso sin heridos.

Hasta la zona se han desplazado inmediatamente bomberos de la Diputación de Zaragoza, que han tenido que excarcelar a las víctimas, y también han intervenido Guardia Civil y 061.