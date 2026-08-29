La cifra de desaparecidos asciende a un total de 2426 personas, 517 de ellas extranjeros

Localizado con vida uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

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NepalLa Junta de Turismo de Nepal (NTB) elevó este sábado a dos los nacionales españoles localizados, tras cifrar en tres los desaparecidos, después de la masiva riada que ha causado más de 600 muertos y casi 3.000 personas en paradero desconocido en Nepal y la región autónoma del Tíbet (China).

El organismo oficial incluyó a dos españoles en el apartado de localizados, precisando que se encuentran en comunicación con las autoridades y no han sido rescatados, en su última actualización del listado de extranjeros desaparecidos publicada a las 13:30 hora local

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626 muertos

Por otro lado, las autoridades de Nepal han situado este viernes en 626 los muertos por la grave riada registrada el miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, al otro lado de la frontera.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) ha indicado que la gran mayoría de víctimas mortales es han registrado en el distrito de Chitwan, con 223, seguido del de Nawalparsi Este, con 158. Por detrás se encuentran Gorja, con 48 fallecidos y Dhading, con 45, entre otros.

Por su parte, las autoridades chinas han confirmado siete muertos y 554 personas desaparecidas. Asimismo, según la oficina de emergencias del Tíbet y recogido por el 'South China Morning Post', dos aldeanos que vivían cerca del puesto de control fronterizo de Gyirong han sido rescatados de entre los escombros.

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La cifra de desaparecidos asciende a un total de 2426 personas en paradero desconocido, 517 de ellas extranjeros. Entre ellas hay, además, 45 militares, 27 agentes de Policía, y 15 trabajadores de Aduanas, además de 13 de las Fuerzas Armadas y 4 de la oficina de Inmigración.

Además, ha elevado el número de personas rescatadas a 4.451, en el marco de unas operaciones de búsqueda y rescate en las que el organismo ha destacado la presencia de 16 helicópteros del Ejército y de empresas privadas en su conjunto, tal y como reflejan estos mismos datos de la NDRRMA.

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En este sentido, ha precisado que en las operaciones de búsqueda y rescate están participando cerca de 15.000 miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía y el Ejército.