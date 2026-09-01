Esta decisión retira la suspensión en vigor de las obras por encima de la línea de suelo dictaminada por un tribunal al considerar que solo el Congreso podía autorizar la reforma

La votación a favor de continuar con la construcción del salón de baile de Donald Trump responde a la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia para invalidar las sentencias

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado que continúen las obras del salón de baile de la Casa Blanca. Esta decisión supone la retirada de la suspensión en vigor de las obras por encima de la línea de suelo dictaminada por un tribunal de nivel inferior para evitar avances del proyecto, al considerar que solo el Congreso podía autorizar la reforma.

La autorización llega después de que el pasado 21 de agosto el Tribunal emitiera un permiso provisional mientras estudiaba la solicitud de continuidad de las obras presentada por el Gobierno de Donald Trump.

Trump ha celebrado esta victoria y ha lanzado un mensaje a través de su cuenta de Truth Social: "Vivimos en la Edad de Oro de Estados Unidos, y este edificio será uno de los más grandiosos jamás construidos en Washington D. C. Una vez finalizado en el verano de 2028, el magnífico salón de baile y el complejo militar serán motivo de gran orgullo para todo el país".

El salón de baile, el proyecto personal de Trump

La decisión, deliberada por cinco votos a favor y cuatro en contra, responde a la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia para invalidar las sentencias de jueces inferiores. Los magistrados favorables a las obras argumentan que "la ofensa, el desacuerdo, o que no te guste algo no basta para justificar" la suspensión.

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"El proyecto, a pesar de la demanda infundada interpuesta por el llamado Fondo Nacional para la Preservación Histórica de los Estados Unidos, que no tiene ninguna relación con el Gobierno de los Estados Unidos, se encuentra dentro del presupuesto y adelantado al cronograma previsto", ha continuado Trump en su mensaje.

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Sin embargo, el Fondo Nacional para la Conservación Histórica ha denunciado que el proyecto excede las competencias presidenciales y así se lo reconocieron los tribunales inferiores, que apelan al visto bueno del Congreso.

Trump, por su parte, argumenta que no necesita la aprobación del Congreso porque está financiado con fondos privados. "El salón de baile está financiado en su totalidad por grandes patriotas y corporaciones y, por lo tanto, es un regalo, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense".

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Unas 250 personas trabajan 20 horas diarias, siete días a la semana, para construir el salón de baile, un monumental proyecto personal de Trump, según los documentos judiciales. El salón se construye en la Ala Este, derruida el año pasado para dejar espacio para un salón de 8.300 metros cuadrados que Trump considera clave para la seguridad nacional.