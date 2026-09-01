Carlos Plá Valencia, 01 SEP 2026 - 11:19h.

La jueza ha adoptado esta decisión de conformidad con el Ministerio Fiscal y después de que la víctima no haya podido ser localizada para formular la correspondiente denuncia

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La magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de València que está de guardia ha acordado la libertad provisional para el hombre detenido por agredir sexualmente a una mujer en la Playa de la Malva-rosa de esta ciudad al no haber denuncia por el momento, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Así, han detallado que la jueza ha adoptado esta decisión de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal y después de que la víctima no haya podido ser localizada para comparecer en el juzgado y formular la correspondiente denuncia.

La denuncia, han agregado, es en los delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas adultas un requisito indispensable para perseguir esos hechos conforme a lo que establece el artículo 191 del Código Penal.

Diligencias previas por agresión sexual

En cualquier caso, han afirmado desde el TSJCV, el órgano judicial ha incoado diligencias previas por un presunto delito de agresión sexual y oficiará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intentar localizar a la víctima con el fin de que comparezca en sede judicial y pueda prestar declaración y manifestar si desea denunciar los hechos.

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La detención de este hombre la llevaron a cabo agentes de la Policía Local de València a primera hora de este domingo por la presunta agresión sexual a una joven en la playa de la Malva-rosa de esta ciudad y por lesionar a uno de los agentes que intervino en el arresto, según han confirmado fuentes municipales.

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El presunto autor, según adelantó Las Provincias, atacó a la víctima poco después de que se bañara en la playa y le tapó la boca para que no gritara. Sobre las 7.00 horas de este domingo un agente de la Policía Local que patrullaba por la arena a la altura de la posta 2 de la playa de la Malva-rosa-Cabanyal observó a un hombre que se acercaba a una pareja que parecía estar manteniendo relaciones íntimas en una hamaca y cómo comenzó una discusión entre los dos varones.

El testigo de la agresión se acercó al agente para denunciar que el otro hombre no conocía a la chica y estaba "abusando de ella". Al oírlo el presunto autor de la agresión sexual emprendió la huida del lugar, según las mismas fuentes.

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El agente inició una persecución en la que le dio el alto en varias ocasiones. En ese momento llegó el otro agente, que le interceptó, y contra el que el fugado supuestamente arremetió de forma violenta.

Ambos agentes consiguieron reducirlo pese a mantener su actitud "violenta", mientras que otra patrulla identificó al testigo que explicó que había visto a una chica ebria en la playa y cómo el presunto agresor llegaba y, tras hablar, con ella la agredía sexualmente.

Los agentes activaron el protocolo por agresiones sexuales y dieron aviso a la Policía Nacional. Una agente de la 7ª Comisaría de Proximidad se entrevistó con la víctima, que estaba "muy nerviosa" y corroboró los hechos. La mujer trasladada a un centro hospitalario mientras que el detenido fue puesto a disposición de Policía Nacional. Uno de los agentes necesitó asistencia hospitalaria por las lesiones recibidas por el detenido.