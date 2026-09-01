Mette-Marit de Noruega, obligada 'in extremis' a cancelar su asistencia al gran acto de Haakon como rey

La nueva reina consorte de Noruega es la gran ausente del juramento de su esposo ante el Parlamento noruego

La curiosa coincidencia entre el rey Harald y su hijo Haakon en el momento que accedieron al trono de Noruega

Compartir







La nueva reina consorte de Noruega tenía previsto estar este martes junto a su marido, el rey Haakon VIII, en uno de los actos institucionales más importantes de su llegada al trono. Sin embargo, Mette-Marit se ha visto obligada 'in extremis' a ausentarse del juramento de su esposo ante el Parlamento noruego.

La Casa Real ha confirmado que la reina está sufriendo "complicaciones" derivadas del trasplante de pulmón al que se sometió el pasado mes de junio y que deberá permanecer bajo observación médica durante toda la jornada.

La noticia llega apenas un día después de que Mette-Marit reapareciera públicamente tras varias semanas alejada de la agenda oficial. Su ausencia en el juramento resulta significativa porque, en principio, estaba previsto que acompañara a Haakon en el Storting, al igual que hizo la reina Sonia cuando Harald V prestó juramento tras convertirse en rey en 1991.

El comunicado de la Casa Real noruega

Así, el comunicado publicado este 1 de septiembre por la Casa Real noruega no deja lugar a dudas. Mette-Marit no estará en el Parlamento debido a nuevas complicaciones relacionadas con su trasplante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El palacio ha difundido las explicaciones del médico Are Holm, especialista en enfermedades pulmonares del Rikshospitalet de Oslo: "No es infrecuente que se produzcan complicaciones después de un trasplante de pulmón. La reina ha tenido complicaciones en algunas ocasiones desde la operación, también hoy. Como consecuencia de ello, la reina debe permanecer bajo observación durante el día. Por ello, lamentablemente, no podrá participar hoy en el juramento en el Storting".

Esa es la primera explicación oficial que se ofrece sobre el motivo que ha obligado a modificar la agenda de la familia real en el gran día de Haakon como nuevo monarca. El comunicado precisa además que será la princesa Ingrid Alexandra quien acompañe al soberano noruego durante el juramento, mientras que la reina Sonia y el príncipe Sverre Magnus seguirán la ceremonia desde el interior de la sala del Parlamento.

La decisión ha evidenciado que la recuperación de Mette-Marit todavía no ha terminado y que, pese a haber comenzado a reincorporarse progresivamente a algunos compromisos, su salud continúa requiriendo seguimiento médico.