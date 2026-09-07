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Internacional

La dura experiencia de dar a luz en Ucrania bajo las bombas rusas, sin electricidad y con escasos medios materiales

Dar a luz en Ucrania bajo las bombas rusas y la falta de medios y electricidad
Una mujer da a luz en un paritorio de Ucrania. Informativos Telecinco
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La guerra no ha detenido el curso de la vida en Ucrania. En los hospitales del país, las madres continúan dando a luz en medio de las alertas por bombardeos, en edificios que no siempre cuentan con refugios donde resguardarse. 

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