La determinación de mujeres y hombres para convertirse en padres supera el miedo a los bombardeos rusos y la escasez de recursos

En una maternidad de Kiev las mujeres traen al mundo a sus bebés en un sótano bajo las bombas

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La guerra no ha detenido el curso de la vida en Ucrania. En los hospitales del país, las madres continúan dando a luz en medio de las alertas por bombardeos, en edificios que no siempre cuentan con refugios donde resguardarse.

Maternidades que no paran de atender partos

A pesar del estruendo de las sirenas y la amenaza constante de ataques, la actividad en las maternidades sigue adelante, sosteniendo un ritmo marcado por la urgencia, el miedo y la determinación de quienes esperan a sus hijos en plena invasión.

La escena se repite en distintas regiones con mujeres embarazadas que buscan lugares más seguros, personal sanitario que trabaja bajo presión extrema y recién nacidos que llegan al mundo en un contexto donde cada día es incierto.