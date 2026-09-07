Jonathan le confesó en un mensaje a su padre la emoción que sentía por hacer este plan con él a solas

Caso Andic: los Mossos reconstruyen la visita de la terapeuta y su colaboradora a la montaña donde falleció Isak

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Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, envió un mensaje bastante revelador unos días antes del fallecimiento del empresario. Ambos quedaron en un principio el día 13 para completar la caminata -incluida en la terapia de confrontación- que se pospuso al primer día a petición del padre. El 14, Isak le envió un mensaje al que ha tenido acceso 'El Confidencial' donde le dijo a su hijo: "Bns días Jony, cuando quieras me llamas para la salida".

Pero unos días antes, el 11, Jonathan le confesó la emoción que sentía por hacer este plan con él: "Vamos a la hora que quieras, me hace mucha ilusión poder estar a solas y hablar tranquilamente contigo, así que la hora es lo de menos, ¡ya me la confirmas tú! Gracias".

Hay que recordar que los Mossos creen que Jonathan eligió una hora muy temprana para realizar la ruta, con poca luz en invierno y por lo tanto perfecta para alguien con intención de cometer un homicidio. Pero, después de estos mensajes, surge una nueva duda: ¿fue él realmente quien eligió la hora para hacer la caminata o fue su padre?

La aparición de los dos excursionistas

La defensa de Jonathan Andic sigue explorando las debilidades de la investigación mientras los Mossos destacan el "cúmulo de indicios" que apuntan a su presunta culpabilidad. Y la juez habló en su auto del pasado mayo de "indicios suficientes para considerar que la muerte del señor Isak Andic podría tratarse de una muerte no accidentada, existiendo una participación activa y premeditada en la muerte de su padre".

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La documentación del caso apunta a que el hijo del empresario se cruzó con dos excursionistas 20 minutos después de la caída de su padre. La defensa dijo en un principio que era un testimonio "muy relevante" pero los Mossos no pudieron localizar a estas personas y afirmaron que no era tan importante "porque son dos testigos indirectos que no pudieron presencia ni aportar ningún dato sobre el accidente".

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Dado el tiempo transcurrido entre la caída y el encuentro, los Mossos consideraban también de escaso valor la información que pudieran aportar sobre el estado de ánimo de Jonathan. La defensa, en su intento de probar la inconsistencia de las pesquisas, inciden en la falta de celo de los agentes que tuvieron a su disposición el número de teléfono de los excursionistas desde el momento en el que accedieron al contenido del Iphone de Andic -que perdió él el día de la ruta- pero que no fueron conscientes de ello.

De ahí pudieron deducir que Jonathan había realizado una llamada perdida a una de estas personas, tras anotar su número, por si su ayuda fuera necesaria en el futuro. Y este descuido pudo condicionar la participación de los testigos.

La huella encontrada en el lugar de la caída

La Policía halló una huella en el lugar de la caída y lo incluyó en el atestado. Tras varias pruebas en el terreno, los agentes concluyeron que estaba demasiado marcada sobre el terreno para ser un accidente, por lo que podría haber existido un forcejeo o Jonathan podría haber realizado una marca en el suelo con la zapatilla de su padre.

Las pruebas de la Unidad de Montaña del cuerpo autonómico no fueron concluyentes, pero pese a todo se recogió este indicio en la documentación que los Mossos pusieron a disposición de la juez. Para la defensa, esto fue otra muestra más de su sesgo aunque los investigadores la vean como una marca sospechosa.

La investigación ahonda en los indicios que existen contra Jonathan mientras la defensa de Jonathan denuncia la subjetividad de los agentes y el daño irreparable que ha causado en la imagen del acusado. Ahora, solo quedará esperar a las novedades para ver el recorrido que seguirá este caso tan mediático.