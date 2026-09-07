Este lunes, 7 de septiembre, la hija de los reyes Felipe y Letizia ja comenzado su nueva vida universitaria como alumna de la Universidad Carlos III de Madrid

Así ha sido la llegada de la princesa Leonor al Campus de Getafe en la Carlos III para iniciar sus estudios de Ciencias Políticas

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Sonriente, visiblemente nerviosa y rodeada de miles de jóvenes que, al igual que ella, comienzan su etapa universitaria. Así ha llegado la princesa Leonor este lunes, 7 de septiembre, al Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid para cursar el Grado de Ciencias Políticas.

Desde las 8:00 horas, numerosos estudiantes, fotográfos y medios de comunicación esperaban la entrada de la hija de los reyes Felipe y Letizia al campus. No ha sido hasta minutos antes de las 9:00 cuando la heredera al trono ha accedido al centro, donde ha sido recibida a la entrada del edificio Adolfo Posada por el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias; la vicerrectora de estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.

Ha sido entonces cuando la princesa de Asturias ha pronunciado sus primeras palabras ante este nuevo reto al que se enfrenta. "Con muchas ganas", ha confesado.

Para la ocasión, se ha personado con un look y una serie de complementos que no han pasado desapercibidos: Leonor ha lucido una blusa entallada de manga corta en color blanco, pantalón vaquero oscuro estilo wide leg, unas zapatillas deportivas y un bolso de piel negro al hombro con arandelas,.

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Asimismo, ha apostado por recoger su larga melena en uno de sus peinados favoritos, una trenza de espiga.

En cuanto a los accesorios, ha recuperado uno de sus collares más especiales, el diseño Open Heart de Elsa Peretti para Tiffany & Co. que recibió en julio del año pasado en su visita a Sant Marí Vell, en Girona, junto a la infanta Sofía. Desde entonces, esta pieza se ha convertido en un indispensable en el joyero de la futura reina de España. También se ha dejado ver con varios anillos, una pulsera y el reloj negro.

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Lo que estudiará la princesa Leonor durante su primer cuatrimestre universitario

A partir de ahora, dará comienzo la vida universitaria de la princesa, que tras la tradicional jornada de bienvenida de la universidad, se adentrará en las asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre.

Durante el primer cuatrimestre, Leonor tendrá seis asignaturas que suman 30 créditos ECTS. Una de ellas será Fundamentos de Ciencia Política, de seis créditos y de formación básica. Será una de las materias más relacionadas con la disciplina que ha elegido, ya que servirá para introducir los principales conceptos, instituciones y enfoques de la ciencia política.

También estudiará Introducción a la Sociología, de seis créditos, una asignatura que permitirá acercarse al funcionamiento de las sociedades y a los fenómenos sociales que condicionan la política. La materia figura con posibilidad de impartirse en español e inglés.

Otra de las asignaturas será Metodología de investigación en Ciencias Sociales, también de seis créditos. En este caso, el objetivo es proporcionar herramientas para investigar y analizar fenómenos sociales de manera rigurosa.

La primera formación de Leonor incluirá además Teoría del Derecho, de seis créditos. El conocimiento jurídico tendrá relevancia en su caso, teniendo en cuenta que su futuro institucional estará ligado al ordenamiento constitucional y al funcionamiento de las instituciones del Estado.

A estas cuatro materias se suman dos asignaturas de tres créditos cada una: Competencias digitales para el uso de la información y Estrategias de Expresión. La primera está orientada al manejo adecuado de la información en el entorno digital, mientras que la segunda se centra en las capacidades de expresión necesarias dentro de la formación universitaria.