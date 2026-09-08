Los dos mayores aeropuertos de Reino Unido suspenden vuelos por un fallo técnico en el control aéreo

Otros aeropuertos que han confirmado afectaciones son el también londinense Stansted, así como los centros de conexión en Edimburgo o Manchester

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Los principales aeropuertos de Reino Unido, entre ellos Heathrow y Gatwick, se han visto obligados a suspender vuelos de salida como consecuencia de un problema técnico que está afectando al sistema de control del tráfico aéreo del país.

El fallo afecta a los despegues

"Estamos investigando un problema técnico que está causando algunas interrupciones en las salidas de vuelos. Nuestros ingenieros están en el lugar y proporcionaremos una actualización tan pronto como podamos", han confirmado los Servicios Nacionales de Tráfico Aéreo (NATS) en un comunicado en redes sociales.

Desde Heathrow, el mayor aeródromo del país, ha señalado que el fallo afecta a los despegues pero no a los vuelos de entrada, mientras que ha destacado que apoya a su equipo local de NATS para resolver el problema "lo más rápido posible".

Por su parte, Gatwick ha aconsejado a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas para obtener más información sobre sus vuelos.

Otros aeropuertos que han confirmado afectaciones son el también londinense Stansted, así como los centros de conexión en Edimburgo o Manchester.