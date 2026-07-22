Un avión con destino Barcelona que despegó desde Lisboa ha tenido que aterrizar de emergencia en Madrid por un problema de presurización

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MadridPequeño susto el vivido en el aeropuerto de Madrid-Barajas durante la noche del martes 21 de julio. Al parecer, un vuelo que despegó desde Lisboa con destino a Barcelona tuvo que realizar un descenso de emergencia en el aeropuerto madrileño tras sufrir un problema de presurización.

La cuenta de controladores aéreos en la red social X ha informado del suceso y, también, han querido comunicar a sus seguidores cómo se resolvió en cuestión de minutos.

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El aterrizaje de emergencia

"Anoche, el vuelo Lisboa–Barcelona iniciaba un descenso de emergencia hacia Madrid-Barajas por un problema de presurización", comienzan describiendo desde el perfil social de controladores aéreos.

Nada más detectarse el problema de presurización, el equipo técnico del avión activó el protocolo "habitual en estos casos": "Máscaras de oxígeno puestas y descenso inmediato y rápido hasta unos 10.000 pies (altitud "respirable"). Las comunicaciones con control antes y durante el descenso muchas veces o no se producen por la inmediatez o no se entienden por el uso de las máscaras".

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"Con el código de emergencia 7700 en nuestras pantallas, sabemos que algo va mal y apartamos todo el tráfico que pueda afectar. Al llegar a altitud segura, la tripulación revisa la situación a bordo y contacta con nosotros pidiendo la asistencia necesaria", continúan informando desde la cuenta de controladores aéreos.

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"Ante el aterrizaje en Barajas: todo el tráfico de llegada se desvía a la pista 32R, reservando la 32L para la emergencia, mientras parte del tráfico se envía a las esperas. Listos para aproximación, se les posiciona directos a la 32L con los servicios de emergencia del aeropuerto ya activados", añaden.

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Finalmente, la situación consiguió solventarse sin ningún tipo de problema: "Aterrizan sin incidencias y ruedan al stand. Una situación muy compleja, resuelta de forma ejemplar por la tripulación".