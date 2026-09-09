Un muerto y una veintena de heridos en el choque de un tren con un camión en un paso a nivel en Polonia

A las 12:00 horas, en la localidad de Sokolniki Mokre, el tren descarriló y volcó tras la colisión con un camión

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La colisión de un camión contra un tren en el momento que cruzaba un paso de nivel ha dejado al menos un muerto y una veintena de heridos en la localidad de Sokolniki Mokre en el condado de Przysucha, en Polonia.

En torno a las 12:00 horas, el tren, que contenía seis vagones, ha chocado contra el camión provocando un descarrilamiento y volcado parcial, según ha informado la operadora PKP Intercity. Tras la tragedia, la empresa ha querido pronunciarse por lo ocurrido: "Con profundo pesar hemos recibido la noticia de la muerte de una de las personas involucradas en el accidente. A su familia y seres queridos les expresamos nuestras condolencias".

"En el tren viajaban aproximadamente 120 personas. Según información de los servicios de emergencia hubo 20 heridos, cuatro de ellos de gravedad", ha apuntado la operadora PKP Intercity antes de resaltar que ya se está organizando un transporte alternativo para los afectados.

Las labores de rescate continúan en la zona del siniestro y la operadora ha indicado que "las autoridades competentes determinarán las causas y circunstancias exactas del incidente".

Por otro lado, el ministro de Infraestructuras de Polonia, Dariusz Klimczak, ha señalado que el Ejecutivo prepara "de manera urgente" un endurecimiento legal de las penas por el incumplimiento de las normas en los pasos a nivel y una reforma legal que afectara tanto al sector ferroviario como a los propios maquinistas con quienes mantiene un "diálogo constante".

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Por último, el ministro Darius Klimczak ha añadido que "estos cambios tendrán un carácter radical. El aumento de la seguridad es aquí una prioridad absoluta". Una tragedia que tiene paralizado a todo el país de Polonia y que espera noticias sobre los heridos de gravedad tras la colisión.