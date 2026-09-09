Las autoridades de Hawái se han visto obligadas a declarar el estado de emergencia por un fenómeno que está dejando fuertes rachas de viento, inundaciones y cortes de electricidad

Más de 300 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares por peligro de inundaciones por un huracán que ha llegado a alcanzar la categoría 5

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Al menos una persona ha perdido la vida y varias han resultado heridas debido al paso del huracán Lowell que está azotando las islas occidentales de Hawái, principalmente Kauai y Niihau. Esta borrasca está dejando fuertes rachas de viento, importantes inundaciones y cortes de electricidad. Más de 300 personas han tenido que ser evacuadas.

Debido a la fuerza del fenómeno, las autoridades se han visto obligadas a declarar el estado de emergencia. El gobernador de Hawai, Josh Green, ha alertado de "vientos peligrosos, inundaciones repentinas y olas destructivas", que ya le ha costado la vida a una persona.

Según informa la cadena 'CNN', Green ha explicado que la víctima es un hombre sin hogar que murió en Oahu cuando un árbol cayó sobre la tienda de campaña en la que vivía. Además, varias personas han resultado heridas.

Evacuaciones y cortes de electricidad

El huracán ha llegado a alcanzar la categoría 5, el nivel máximo en la escala de Saffir-Simpson, y vientos de hasta 260 kilómetros por hora en aguas del océano Pacífico Central. También ha dejado sin electricidad a un 90 % de la isla de Kauai y ha afectado a más de 20.000 personas en la isla de Oahu, tal y como ha informado Hawaiian Electric.

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Más de 300 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares por peligro de inundaciones. Las fuertes precipitaciones están dejando importantes acumulados y riesgo de deslizamientos de tierra en zonas de montaña.

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A través de una publicación en redes sociales, el gobernador ha informado de que este miércoles "las oficinas estatales, de la Ciudad y el Condado de Honolulu, las escuelas públicas, los campus de la Universidad de Hawái y las instalaciones del Poder Judicial en O'ahu" reabrirán sus puertas a la actividad ante la mejora de las condiciones.