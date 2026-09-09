La víctima, horas antes, intentó calmar a su hijastro de 23 años y mediar con la Policía antes de que lo trasladaran a un hospital psiquiátrico

Las llamadas de auxilio al 112 del hombre presuntamente asesinado por su hijastro con una mancuerna en Valencia: "Están investigando"

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El hombre de 50 años, al que su hijastro mató golpeándolo con una mancuerna, había intentado mediar ante la llegada de la Policía unas horas antes de su muerte. El fallecido, un militar jubilado, trató de calmar a Danil R. y de convencer a los agentes que el joven solo estaba bajo los efectos de la marihuana, pero este regresó a la casa en Valencia, donde convivían y presuntamente acabó con su vida.

El suceso ocurrió este martes por la tarde, después de que la madrugada anterior el sospechoso de la brutal agresión con una mancuerna protagonizara otro incidente con un vecino por el que tuvieron que intervenir dos patrullas de la Policía Local y un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Eran las tres y media de la madrugada del martes, cuando los agentes tuvieron que intervenir después de que Danil R le pegara un puñetazo a un vecino sin mediar palabra. A la llegada de la Policía, su padrastro, intervino tratando de mediar en la situación hasta que el corpulento joven, de casi dos metros de estatura, fue inmovilizado y trasladado a la Unidad de Psiquiatría del Hospital General, según ha publicado Las Provincias.

El fallecido, padrastro de Danil, lo defendió ante los policías, asegurándoles que no era una persona violenta y que necesitaba atención médica; el joven, sin embargo, se opuso a la asistencia sanitaria e insinuó que tenía que haberse suicidado hace ya tiempo, pero también se enfadó porque su padrastro le había dicho a los sanitarios y a los policías que consumía marihuana y que podría estar bajo los efectos de esta droga.

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No habían pasado ni 12 horas cuando Danil R se fugó del centro hospitalario y regresó a la casa que compartía con su padrastro y supuestamente lo mató con una mancuerna. Su madre y expareja del fallecido alertó, este martes por la tarde, a la Policía al sospechar que algo malo había ocurrido tras el ingreso en el hospital de Danil R.

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Los agentes regresaron al domicilio, donde había ocurrido el incidente con el joven de 23 años durante la madrugada, encontraron a su padrastro, en el suelo. Junto a su cuerpo sin vida había una mancuerna con el que presuntamente Danil R lo mató a golpes. Él es el principal sospechoso del crimen y sigue en paradero desconocido tras evadirse de la Unidad de Psiquiatría del Hospital General de Valencia.