David Cacho 09 SEP 2026 - 15:59h.

A lo largo de estos 25 años, Donald Trump ha ido dando diferentes versiones de lo que hizo el 11S de 2001 tras el ataque a las torres gemelas de Nueva York

Donald Trump asegura que EE.UU. usará "todo su poder" para impedir otro ataque como el 11S y promete que Irán "jamás obtendrá un arma nuclear"

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Veinticinco años después del atentado contra las Torres Gemelas, Donald Trump ha querido convertirse en el centro de esta tragedia. En las últimas horas ha añadido nuevas versiones que contradicen dónde estaba y qué hizo aquel 11 de septiembre de 2001.

Con trabajadores de su empresa en la zona cero

Trump ha contado recientemente que fue rescatado en brazos por dos bomberos de un edificio en riesgo. Una escena dramática que, según varios medios estadounidenses, no encaja con los datos conocidos. No es la primera vez que el expresidente ofrece relatos diferentes sobre su experiencia aquel día.

En 2001, apenas horas después del ataque, aseguró a la prensa que vio la explosión del segundo avión desde la ventana de la Trump Tower. Ahora sostiene que vio al avión estrellarse y que observó a “mucha gente arrojándose desde las dos torres”. También afirma que, pocos momentos después, estaba en el lugar del atentado, a cinco kilómetros de su edificio.

Dos días después del atentado, el 13 de septiembre, Trump declaró que iba a llevar a un centenar de sus trabajadores a la zona cero. Ayer volvió a recordarlo: “Fuimos un grupo grande de gente, no había mucho que pudiéramos hacer, seré honesto”. Sin embargo, no existen imágenes que demuestren que acudió con obreros, y ningún bombero, policía o miembro de los equipos de rescate consultado por medios estadounidenses recuerda haber visto a ese grupo.

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En 2016, él mismo dijo que estaba cerca, no dentro de ningún edificio afectado, de hecho, se encontraba en su torre, a varios kilómetros del World Trade Center, donde llegó a alardear de que, tras el derrumbe de las Torres Gemelas, la Trump Tower se convertía en el edificio más alto del Bajo Manhattan. Tampoco era cierto: el 70 Pine Street superaba su altura por más de siete metros.

A sus 80 años, es habitual que la memoria mezcle o remodele recuerdos. Pero en el caso de Trump, su mala memoria o afán de protagonismo hace que sus relatos sobre el 11‑S han cambiado tantas veces como escenarios ha imaginado.