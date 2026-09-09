Agencia EFE 09 SEP 2026 - 10:47h.

Lo ha afirmado en un acto conmemorativo frente a la Casa Blanca celebrado este martes, organizado por una asociación que recuerda a aquellos que murieron tras responder a los ataques

El presidente ha recordado que Estados Unidos se encuentra ahora en guerra con Irán y ha asegurado que la República Islámica nunca obtendrá un arma nuclear

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Se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su país empleará "todo su poder" para impedir que vuelva a producirse un ataque similar.

"Nadie podría siquiera imaginar que algo así pueda volver a suceder, y vamos a usar todo nuestro poder para asegurarnos de que no ocurra", ha declarado Trump durante un acto conmemorativo frente a la Casa Blanca celebrado este martes.

El acto ha tenido lugar en La Elipse, un parque contiguo a la Casa Blanca, donde se instaló una viga de acero de una de las Torres Gemelas de Nueva York. Lo ha organizado la fundación 'Tunnel to Towers', que apoya a familiares de policías, militares y bomberos que murieron tras responder a los ataques.

En él, el presidente ha recordado que Estados Unidos se encuentra ahora en guerra con Irán y prometió que la República Islámica jamás obtendrá un arma nuclear, describiendo aquel 11 de septiembre como "un día como ningún otro".

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"Nunca olvidaremos a quienes perdimos y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de septiembre de 2001. Y les diré que ahora mismo estamos luchando porque hay una nación que quería un arma nuclear. Irán no tendrá un arma nuclear", expresó el mandatario.

Trump elige el memorial del Pentágono para conmemorar el 25 aniversario de los ataques terroristas

Este viernes 11 de septiembre, Trump conmemorará el 25 aniversario de los atentados desde el memorial instalado en el Pentágono, uno de los objetivos de los ataques terroristas, en lugar de hacerlo en la Zona Cero de Manhattan, donde se alzaban las Torres Gemelas.

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Según el medio 'The New York Times', el mandatario habría tomado esta decisión porque en la Zona Cero están prohibidos los discursos de dirigentes políticos, una versión que ha sido negada por la Casa Blanca.