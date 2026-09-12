Las autoridades han elevado a 44 el número total de heridos, con una joven de 18 años en estado grave

El tren transportaba 180 pasajeros entre las localidades de Tourville y Saint-Aubin-lès-Elbeuf

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Al menos 44 personas han resultado heridas este viernes, estando una de ellas en estado de gravedad, tras el descarrilamiento parcial de un tren regional en el departamento de Sena Marítimo, en el noroeste del país, según han informado medios locales.

Previamente, el ministro de Transportes francés, Phillipe Tabarot, había informado a través de sus redes sociales del descarrilamiento del tren, que transportaba 180 pasajeros entre las localidades de Tourville y Saint-Aubin-lès-Elbeuf, situando en una veintena a los heridos. Por su parte, medios como 'Le Figaro', citando a autoridades locales, han elevado a 44 el número total de heridos, estando una joven de 18 años en estado grave.

180 pasajeros a bordo

"Un tren regional transportando 180 pasajeros y asegurando la conexión entre Rouen y Caen ha descarrilado entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura del municipio de Cléon, en Seine-Maritime. A esta hora, el balance provisional informa de aproximadamente veinte heridos. 140 bomberos están desplegados en el lugar para brindar asistencia a los heridos y a los viajeros", ha comunicado el ministro en una publicación en sus redes sociales.

El descarrilamiento ha sucedido alrededor de las 19.45 horas y, según han informado las autoridades locales, se han movilizado "numerosos recursos de emergencia, incluyendo 130 bomberos, un equipo médico y 80 vehículos".

"En este momento, las 142 personas restantes se consideran solo afectadas", ha asegurado la fiscal adjunta de la región, Marie Valérie Albert.

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Asimismo, las autoridades locales han pedido a la población "que evite la zona afectada" y ha especificado que "la investigación será larga".

"La operación de rescate entra ahora en su segunda fase con la evacuación de las personas que no requieren atención médica inmediata", ha añadido otro de los fiscales, Jean Benoit Albertini.