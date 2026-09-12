Candela Hornero Madrid, 12 SEP 2026 - 09:33h.

Diez años después de su primera boda y tras una separación de por medio, Dulceida y Alba Paul vuelven a darse el 'sí, quiero', esta vez junto a su hija Aria

La mediática historia de amor de Dulceida y Alba Paul: tres bodas en 10 años, una crisis que terminó en ruptura y una hija en común

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Las influencers Dulceida y Alba Paul se dan el 'sí, quiero' por segunda vez, diez años después de su primera boda. Con el mar como testigo, la pareja vuelve a pasar por el altar rodeada de unos 150 invitados y con un anillo de más de 2.000 euros.

El enlace se ha celebrado en el Hostal de La Gavina, en S’Agaró (Girona), uno de los enclaves más conocidos de la Costa Brava. El lugar elegido guarda además una conexión especial con la pareja, ya que el mar también estuvo presente durante su primera boda.

Hasta allí se han desplazado familiares, amigos y numerosos rostros conocidos para acompañar a la pareja en este día tan especial en una ceremonia que se ha celebrado al atardecer, oficiada por Nagore Robles, una amiga cercana.

Los vestidos de novia de Dulceida y Alba Paul

Para esta segunda boda, Dulceida ha vuelto a confiar en una firma española, aunque en esta ocasión ha elegido Pronovias. La influencer no ha repetido el diseño que lució en su primer enlace, firmado por la firma barcelonesa Ze García.

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En esta ocasión, ha escogido un vestido estilo boho-chic y corte sirena, con cuerpo de cuello halter y espalda al descubierto elaborado en encaje floral. La parte inferior rompe con la línea ceñida gracias a una sobrefalda de volantes completamente plisada de manera artesanal.

También cuenta con una cola de varios metros. Ha completado el look con un moño bajo y pulido. Este ha sido el primer diseño de la jornada, ya que durante la fiesta posterior llevó un segundo vestido de la misma marca preparado para la ocasión.

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Hace diez años, Dulceida apostó por un vestido de corte princesa. El diseño estaba compuesto por un body blanco por delante y transparente por detrás que dejaba la espalda al descubierto, al que seguía una falda de tul muy voluminosa y una larga cola.

Alba Paul, por su parte, ha escogido un traje nupcial de inspiración setentera, hecho a medida para la ocasión. El conjunto está formado por una chaqueta de cuello mao y cierre cruzado con un único botón, combinada con pantalones flare de pinzas y un fajín confeccionado en el mismo material.

Durante todo el proceso, según recoge 'Vanitatis', ambas han contado con la ayuda de David Rivas, estilista de confianza, que ha participado de cerca en la elección de los dos looks. En su primera boda con Dulceida, Alba Paul optó por un traje blanco combinado con un body del mismo color, también diseñado por Ze García.

Los invitados: de Nagore Robles a Violeta Mangriñán

La celebración contó con una de las grandes protagonistas en esta ocasión: Aria, la hija de Dulceida y Alba Paul, quien ha llevado al altar los anillos junto a su prima Aina.

Entre los invitados se encuentran el influencer Luc Loren, uno de los amigos más cercanos de la pareja y que además ha participado en los preparativos de la boda, la presentadora Nagore Robles, Laura Escanes, Lola Lolita, Violeta Mangriñán o Teresa Andrés, entre otros muchos.

Los invitados se han desplazado hasta allí para estar presentes en su gran día. Eso sí, ambas han abogado por una boda íntima que ha contado con tan solo 150 invitados.

Su historia: de su ruptura de 2021 al nacimiento de su hija

Dulceida y Alba Paul se conocieron en 2014 y, un año después, hicieron pública su relación a través de un vídeo publicado en YouTube en el que Dulceida habló públicamente por primera vez de su orientación sexual.

El 10 de septiembre de 2016 se casaron por primera vez, aunque no legalmente. Cinco años después, en 2021, anunciaron su separación tras atravesar una etapa complicada. "Fue un año y medio de mucho dolor, nos hacíamos daño la una a la otra", contó Aida Domènech (nombre real de Dulceida) en una entrevista para '¡HOLA!'.

En 2023 confirmaron a través de las redes sociales que habían retomado su relación y, en 2025, se casaron legalmente por lo civil en una celebración muy íntima. Un año antes, dieron la bienvenida a su hija, Aria.

"Para toda la vida", ha expresado Dulceida

Ambas habían confesado en alguna ocasión que querían volver a celebrar su boda frente al mar y, diez años después de aquel primer 'sí, quiero', han decidido volver a pasar por el altar.

La fecha tampoco es casual. La propia Dulceida ha explicado que tenía que guardar relación con la de su primera boda y que, por ello, tenía que "ser sí o sí el 11 o el 12". En sus redes sociales ha expresado tras el enlace: "Para toda la vida".