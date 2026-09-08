Los ladrones se han llevado cuatro obras de arte, de las cuales, tres siguen desaparecidas

La policía francesa descubre por casualidad un cuadro robado de Picasso valorado en más de 15 millones en una redada

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Dos personas han irrumpido a primera hora de este martes en el museo Renoir de la localidad francesa de Cagnes-sur-Mer, situada en la Costa Azul, cerca de Niza, y se han llevado cuatro obras de arte, de las cuales tres siguen desaparecidas, mientras la Policía francesa sigue buscando a los autores del robo.

"Esta mañana, dos individuos entraron en el museo Renoir y robaron cuatro obras de arte. La alarma del museo se activó a las 05:48 horas. A las 05:53 horas, es decir, cinco minutos después, nuestra Policía Municipal ya estaba en el lugar", ha confirmado el alcalde de la localidad, Bryan Masson, en un mensaje en redes sociales.

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En el mismo, ha detallado que los autores del robo fueron identificados gracias a las cámaras de videovigilancia municipales. "Los dos individuos huyeron, abandonando durante su fuga uno de los cuadros robados", ha precisado. El valor de las obras sustraídas aún no ha sido determinado oficialmente, pero fuentes municipales lo situaron en unos nueve millones de euros.

"Atacar el Museo Renoir es atacar una parte de la historia", lamenta el alcalde

Masson ha denunciado que "atacar el Museo Renoir es atacar una parte de la historia y del patrimonio" de la localidad, incidiendo en la gravedad del caso.

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A su juicio, también evidencia la necesidad de poner en marcha un plan de seguridad para museos y para reforzar la protección de las piezas de arte. "Pondremos todos los medios necesarios para proteger mejor este patrimonio que pertenece a todos los habitantes de Cagnes-sur-Mer", ha apuntado.

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Siguen buscando a las personas implicadas en el robo

Según ha explicado, la Policía Municipal y la Policía Nacional está movilizada en la zona y sigue buscando a las personas implicadas en el ataque al museo. "Están siendo activamente buscados y la investigación está en curso", ha resumido el alcalde de Agrupación Nacional.

La colección del museo contiene 14 cuadros originales de Pierre-Auguste Renoir así como sus 40 esculturas, su mobiliario y su estudio, puesto que se trata de la vivienda en la que el maestro del impresionismo pasó los últimos 12 años de su vida. Falleció en 1919 a la edad de 78 años en Cagnes-sur-Mer aquejado de una neumonía.

La investigación ha sido asumida por la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada (DCOS) de la Policía.