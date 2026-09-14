El primer ministro británico ha cancelado la actividad prevista para hoy y mañana tras conocerse la noticia

Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para reclamar su derecho a la autodeterminación y que su futuro "está en la UE"

Compartir







Roy Burnham, el padre del primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha fallecido este lunes tras padecer alzhéimer. El hombre, que vivía en una residencia de ancianos, desconocía que su hijo se había convertido en primer ministro como consecuencia de su enfermedad.

Esta experiencia personal es uno de los factores clave en el objetivo del nuevo primer ministro de reformar el sistema de asistencia social.

Burnham, ha cancelado este lunes todos los actos previstos en su agenda tras la muerte de su padre, Roy, quien sufría de alzhéimer en un estado avanzado, ha informado la oficina del primer ministro.

Burnham cancela su agenda

Según recoge la cadena Sky News, Roy Burnham ha muerto aquejado de dicha enfermedad cerebral, por la que se encontraba en una residencia.

El primer ministro británico ha cancelado la actividad prevista para hoy y mañana, por lo que como primera medida se ha pospuesto un encuentro que iba a mantener con líderes empresariales.

El líder laborista se refirió a la situación de su padre en una entrevista antes de llegar a Downing Street, en la que admitió que no era consciente de que asumiría como primer ministro debido a su enfermedad.