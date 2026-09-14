La bomba atómica podría servir de guía para entender lo que está ocurriendo con la Inteligencia Artificial entre países como Estados Unidos y China

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El debate sobre la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) se topó con la carrera por su dominio entre Estados Unidos y China: mientras el presidente Donald Trump tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden más normas y defendió el liderazgo estadounidense, Pekín acusó a Washington de esconder una agenda para frenar su desarrollo tecnológico y abogó por una IA "abierta".

La controversia llega después de que el fundador de Anthropic, Dario Amodei, pidiera un "ritmo más lento" en el desarrollo de modelos avanzados, posición respaldada por otros directivos de grandes tecnológicas como Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI), aunque contestada por el presidente de su propio país.

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El choque entre China y Estados Unidos

Frente a estos posicionamientos, Trump tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden regular esta herramienta, al considerar que Estados Unidos está "liderando ante China en IA", es "el país más sofisticado del mundo" y él desea "mantenerlo de esa manera".

El mismo domingo, China respondió a través de una editorial del diario oficialista Global Times, dependiente de un órgano del Partido Comunista de China (PCCh), donde acusó a parte de la comunidad tecnológica estadounidense de esconder tras esta llamada a la prudencia un "manual de guerra fría" contra la IA china.

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La guerra por la IA y sus semejanzas con la bomba atómica

Además, Trump se ha atrevido a asegurar que "quien gane en Inteligencia Artificial, ganará". De esta forma, el mandatario asegura que Estados Unidos lleva mucha ventaja a China. Además el presidente de los Estados Unidos ha rechazado poner límites de seguridad por ley a la Inteligencia Artificial porque asegura que hay fuerzas negativas que están planteando hipótesis que no van a ocurrir.

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Ese es el gran problema y el reto al que nos enfrentamos como sociedad. Da igual las consecuencias de la IA, para los tecnócratas y los Gobiernos lo importante es llegar primero a cualquier precio. Esto ya se ha podido ver hace décadas con la bomba atómica.

¿Puede la bomba atómica servir de guía para lo que está ocurriendo con la Inteligencia Artificial? Es fácil escrutar el pasado, la carrera frenética por tener la bomba antes que los nazis, el miedo de los científicos que alertaron del poder destructor o las demoledoras palabras de su creador al final de su vida en la que aseguraba que se había convertido "en la muerte, destructora de mundos".

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La carrera de la IA está en pleno apogeo y enfrenta a China y EEUU, los grandes gurús, uno tras otro han ido alertando del peligro de correr demasiado. Hecho el paralelismo queda preguntarse cuál es la magnitud real del peligro y muchos expertos apuntan a que la IA de China es la que más probabilidades tiene de ganar la carrera. "Es de software libre, tienes una IA que cualquiera puede descargar y que quizá no tenga cuidado para que no se cometan barbaridades. Tiene capacidad de meterse en servidores de banca y hacer barrabasada, tiene", explica y advierte a 'Informativos Telecinco' el catedrático en ingeniería informática Joaquín Peña.

Además, el país devuelve el golpe denunciado que EEUU solo buscar frenar la competencia. "Es una carrera por dominar una tecnología que está en la base de todo el desarrollo económico, social y cultural", sostiene Karina Gibert, catedrática en IA de la Universidad Politécnica de Cataluña.

De momento las llamadas a frenar la inversión se han trasladado a la bolsa americana con caídas de todo el sector.