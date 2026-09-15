Esperanza Calvo 15 SEP 2026 - 16:54h.

Para Donald Trump, el único beneficiado de toda esta polémica sobre la inteligencia artificial será China.

La guerra entre China y Estados Unidos por la IA y sus semejanzas con la bomba atómica: ¿otra carrera al abismo?

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Estamos en un momento decisivo para el futuro de la humanidad por el desarrollo o el freno a la Inteligencia Artificial. Esa es la gran cuestión, ahora mismo, pero estamos en manos de Estados Unidos y China y ninguno de los están dispuestos a pensar en las consecuencias. Incluso los tecnócratas, gran apoyo electoral de Trump en los primeros meses de su mandato le han abandonado.

Donald Trump interrumpe la grabación de un influyente podcast tecnológico para llamar mentirosos a quienes piden frenar el desarrollo de la IA. "Los robots no van a dominar el mundo, todo es un engaño". Para Trump, el único beneficiado de toda esta polémica será China. "Hay una conspiración en marcha contra la IA y el único contento es China".

Quien sostiene el teléfono al otro lado del presidente de EEUU es Jensen Huang, CEO de NVDIA, el principal fabricante mundial de semiconductores, imprescindibles para el desarrollo de la IA. En estos momentos es el único gran tecno oligarca alineado con Trump. Los otros cuatro, le han dado la espalda, también Elon Musk:

Musk propone que las grandes compañías puedan testar los modelos de las demás lo antes posible para así limitar sus riesgos. El que fue principal donante de la campaña de Trump se enfrenta directamente ahora a los deseos del presidente, a pocas semanas de las elecciones de medio mandato. Trump intenta convertir el debate en una cuestión electoral.